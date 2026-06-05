Dal romanzo Trust di Hernan Diaz al fidanzamento: ecco come è nata la relazione tra Dua Lipa e Callum Turner

In un'epoca in cui molte storie d'amore nascono sui social o attraverso app di incontri, quella tra Dua Lipa e Callum Turner sembra uscita direttamente dalle pagine di una commedia romantica. A unirli, infatti, non sarebbe stata soltanto una reciproca attrazione, ma anche una passione condivisa per la lettura. E, più precisamente, per lo stesso libro.

In questi giorni, in vista del loro matrimonio in Sicilia dopo le nozze ufficiali a Londra, si è parlato molto della relazione tra Dua Lipa e Callum Turner. Ma ciò che ha incuriosito maggiormente i fan è il dettaglio che riguarda il loro primo incontro: entrambi stavano leggendo Trust, il romanzo di Hernan Diaz vincitore del Premio Pulitzer 2023.

A raccontarlo è stata la stessa cantante durante alcune interviste dedicate al suo club del libro, Service95 Book Club, il progetto con cui condivide regolarmente consigli di lettura e incontra autori internazionali.

Il libro che ha fatto incontrare Dua Lipa e Callum Turner

Secondo quanto raccontato da Dua Lipa, il destino avrebbe giocato una parte importante nella nascita della relazione con Callum Turner.

La cantante stava leggendo Trust quando, durante una cena con amici, qualcuno le presentò l'attore britannico. Poco dopo scoprì che anche lui era immerso nelle stesse pagine. Una coincidenza che diventò subito un argomento di conversazione e che contribuì a creare una connessione immediata.

Pubblicato nel 2022, Trust di Hernan Diaz è un romanzo sofisticato e originale che racconta il potere, il denaro e la manipolazione della verità nella New York degli anni Venti. Un libro costruito come un puzzle narrativo, capace di conquistare milioni di lettori in tutto il mondo e di vincere il Premio Pulitzer per la narrativa nel 2023.

Non sorprende che proprio un romanzo così stratificato e affascinante abbia colpito due personalità creative come Dua Lipa e Callum Turner.

La loro storia d'amore dimostra che, a volte, i libri riescono ancora a fare quello che nessun algoritmo può garantire: creare connessioni autentiche. E forse è anche per questo che la loro relazione continua ad affascinare così tanto i fan.

Perché se è vero che l'amore può nascere ovunque, sapere che tutto è iniziato grazie allo stesso romanzo rende questa storia ancora più irresistibile.