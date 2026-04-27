Dua Lipa e Callum Turner scelgono Palermo per il loro matrimonio: tutti i dettagli su un evento che promette di essere memorabile

Si parla già del matrimonio dell’anno, e non è difficile capire perché. Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto Palermo per dirsi sì, trasformando la città siciliana nella cornice di uno dei matrimoni

Secondo le indiscrezioni, la coppia starebbe organizzando una celebrazione spettacolare a fine estate, con festeggiamenti distribuiti su più giorni e ospiti in arrivo da tutto il mondo.

Un matrimonio che promette di essere tanto glamour quanto sorprendentemente intimo (almeno nelle intenzioni).

Nell'attesa, ecco tutto quello che sappiamo (finora) sul grande giorno di Dua Lipa e Callum Turner.

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Il matrimonio (quasi) segreto più atteso dell’anno

Sebbene al momento nulla sia stato confermato ufficialmente, secondo diverse fonti, il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner potrebbe svolgersi a settembre, con un evento distribuito su due o tre giorni.

Si parla di jet privati per gli ospiti, di una wedding planner tra le più richieste del settore e di un’organizzazione già in fase avanzata. Non sorprende: la coppia si è fidanzata nel 2025 e, come raccontato dalla stessa cantante, l’idea di costruire una vita insieme è sempre stata centrale.

E poi c’è il dettaglio più affascinante: Dua Lipa e Callum Turner non sono mai stati una coppia “rumorosa”. Niente annunci eclatanti, pochi momenti pubblici, ma una presenza costante l’uno accanto all’altra.

Per questo, il loro matrimonio (qualunque forma prenderà) sembra già diverso. Meno costruito, più personale. E forse è proprio questo che lo rende così interessante: è una storia da seguire più che un evento da osservare.

La location

Se c’è un dettaglio che ha già conquistato tutti, è la location.

Secondo i rumor più insistenti, Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto Villa Igiea, storico hotel cinque stelle affacciato sul Golfo di Palermo.

Un luogo che sembra pensato apposta per un matrimonio cinematografico. Costruita alla fine dell’Ottocento dalla famiglia Florio e oggi restaurata dal gruppo Rocco Forte, Villa Igiea è un simbolo della Belle Époque siciliana: terrazze panoramiche, giardini affacciati sul mare, saloni decorati e un’atmosfera sospesa tra storia e lusso contemporaneo.

Qui, secondo le indiscrezioni, gli sposi e gli ospiti potrebbero occupare interi piani dell’hotel.

Non è però escluso che la cerimonia possa svolgersi in un’altra location iconica della città, come lo Spasimo, ex chiesa a cielo aperto nel cuore della Kalsa. Un luogo suggestivo, capace di trasformare qualsiasi evento in qualcosa di memorabile.

Un amore nato (anche) in Sicilia

La scelta di Palermo non sarebbe casuale. Dua Lipa e Callum Turner hanno visitato la città la scorsa estate, condividendo sui social momenti di vita quotidiana tra vicoli, bar e piazze.

Un dettaglio che dice molto: nonostante la fama globale, i due sembrano cercare proprio questo tipo di dimensione: autentica, semplice, lontana dagli eccessi.

E forse è proprio Palermo, con il suo mix di bellezza e spontaneità, il luogo perfetto per raccontare questo equilibrio.