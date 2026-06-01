Ieri, alla Old Marylebone Town Hall di Londra, Dua Lipa ha sposato l’attore Callum Turner con un look custom di Schiaparelli essenziale e super chic.

E alla fine Dua Lipa si è sposata. Dopo mesi di indiscrezioni, la popstar ieri si è unita in matrimonio con l’attore britannico Callum Turner e per il fatidico “si” ha scelto una location a sorpresa.

La cantante, infatti, ieri mattina è convolata a nozze alla Old Marylebone Town Hall di Londra e, mentre cresce l’attesa sulla mise che sfoggerà in occasione della grande festa che secondo i rumors si svolgerà a Palermo il prossimo weekend, naturalmente tutti gli occhi erano puntati sul suo look.

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Immortalata all’uscita della cerimonia mano nella mano con il marito, Dua Lipa ha scelto per l’occasione un completo custom di Schiaparelli realizzato da Daniel Roseberry.

Si tratta di un coordinato composto da blazer sartoriale in cady color avorio con bottoni gioiello, gonna en pendant dal taglio asimmetrico e bustier color cipria rifinito con pizzo bianco, completato da un cappello foderato in foglia d’oro e firmato Stephen Jones.

Invece del classico abito da sposa, dunque, per il suo grande giorno la cantante ha preferito puntare su un tailleur dal gusto più contemporaneo, come hanno fatto in passato tante altre "colleghe" famose, come Amal Clooney, Emily Ratajkowski o Carrie Bradshaw in “Sex and the City”.

Senza dimenticare Bianca Jagger, che fu una delle prime icone di stile a sdoganare il completo e nel 1971, per andare all’altare con il frontman dei Rolling Stones, fece scalpore con il suo coordinato bianco di Yves Saint Laurent.

Un look al quale sembra essersi ispirata anche Dua Lipa, il cui completo, essenziale, elegante e super chic, ci sembra davvero la scelta perfetta per una cerimonia intima, celebrata giusto con un ristretto gruppo di amici e familiari, non credete?

Foto: GettyImage