A pochi giorni dal fatidico "sì", la coppia di neosposi è stata avvistata durante una passeggiata al parco con il loro amato cagnolone. Ai piedi di Dua Lipa gli iconici e intramontabili UGG Classic Mini

Giusto qualche giorno fa è apparsa radiosa e super chic nel giorno del fatidico "sì" al suo Callum Turner (qui i dettagli del look sfoggiato per le nozze a Londra). Ora Dua Lipa, nell'attesa di "fare il bis" con la cerimonia da sogno prevista - almeno teoricamente - il prossimo weekend in Sicilia, si gode un po' di relax con il neomarito e il loro cagnolone.

La coppia è stata paparazzata in un parco a Londra durante una passeggiata. A catturare l'attenzione dei passanti e dei fan, oltre ai sorrisi radiosi e alle mani intrecciate della coppia, è stato l'outfit sfoggiato dalla pop star, regina indiscussa sì del palcoscenico ma anche di uno stile off-duty, all'insegna del comfort assoluto.

Per l'occasione Dua infatti puntato infatti su un grande classico della comodità, indossando un paio di stivali UGG Classic Mini nell'iconica colorazione Chestnut. Un tocco cozy che la cantante ha saputo elevare con grande disinvoltura completando la mise con un trench oversize grigio dal taglio contemporaneo e a un paio di jeans color crema dalla vestibilità morbida.

UGG® Classic Mini

Courtesy of Press Office