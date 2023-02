Chicchi di caffè Arabica e olio extravergine di oliva: la nuova scommessa di Starbucks si chiama Oleato e debutta in anteprima a Milano

Un cucchiaio di olio extravergine di oliva spremuto a freddo in Sicilia e una tazza di caffè Arabica appena erogata, Starbucks presenta sul mercato una nuova linea di bevande che celebra un connubio tutto italiano.

Si chiama Oleato e parte da un'emulsione di caffè e olio, appunto.

Dopo di che prende forma in più varianti, sia calde, sia fredde, grazie all'utilizzo del latte d'avena.

Dietro, spiegano da Starbucks, c'è la volontà di portare in tutto il mondo attraverso i loro caffè i benefici sulla salute dell'olio extra vergine di oliva.

Di cosa sa Oleato, il nuovo caffè con l'olio EVO di Starbucks

Quando lo abbiamo provato in anteprima eravamo parecchio scettici, ma il gusto, a sorpresa, è dolce, quasi vellutato, e avvolgente.

D'altra parte, provate a pensare al sapore delle colazioni in Liguria, in cui focaccia e caffè, o focaccia e cappuccino, si prendono per mano e ci portano in una golosissima realtà.

Il sapore dell'olio si sente, ma non sovrasta quello del caffè, anzi, si sposano (anche) grazie allo zampino dell'oatmilk, che addolcisce il risultato senza bisogno di aggiungere zucchero.

Dove e quando assaggiarlo

La nuova linea di bevande verrà lanciata in tutti gli store Starbucks in Italia a partire dal 22 febbraio e include:

Oleato ™ Caffè Latte: Starbucks Blonde Espresso Roast, caffè a tostatura leggera dal carattere morbido e una sottile dolcezza, emulsionato con olio extravergine d'oliva e con una montatura di cremosa bevanda vegetale a base di avena per creare un caffè latte ricco e deliziosamente vellutato.

Oleato ™ Golden Foam Cold Brew: l'invitante aroma della schiuma fredda emulsionata con fragrante olio extravergine d'oliva si fonde lentamente con il caffè estratto a freddo conferendo alla bevanda una delicata dolcezza.

Oleato™ Iced Shaken Espresso : una proposta che offre più strati di gusto, per veri amanti del caffè. Un ricco espresso leggermente addolcito, con note di nocciole tostate e un’emulsione cremosa di bevanda vegetale a base di avena e olio extravergine di oliva.

In esclusiva presso la Starbucks Reserve Roastery di Milano

Sempre il 22 febbraio, solo presso la Starbucks Reserve Roastery di Milano debutteranno invece cinque nuove bevande: oltre a Oleato™ Caffè Latte, Oleato™ Iced Cortado, Oleato™ Golden Foam™ Cold Brew, infatti, verranno proposte in esclusiva anche:

Oleato ™ Deconstructed: una vera e propria ode alla tradizione italiana che vede abbinare l'olio d'oliva a una spruzzata di limone. Questa bevanda nasce dall'unione dell'espresso Starbucks Reserve e l'olio extravergine d'oliva emulsionato con una schiuma fredda inebriante al frutto della passione.

Oleato™ Golden Foam Espresso Martini : Starbucks Reserve Espresso, vodka e sciroppo di bacche di vaniglia con Golden Foam (schiuma dorata) al fior di latte emulsionata con olio extra vergine di oliva.

Nei prossimi mesi poi Starbucks introdurrà le bevande in mercati selezionati di tutto il mondo, a partire dagli Stati Uniti, dalla California meridionale questa primavera.

Ed entro la fine dell'anno le bevande saranno lanciate in Giappone, Medio Oriente e Regno Unito.

Si potranno anche personalizzare con l'olio altre bevande

In mercati selezionati – tra cui l’Italia - i clienti potranno inoltre personalizzare alcune delle bevande Starbucks aggiungendo una dose (equivalente a un cucchiaino) di olio extravergine d'oliva.

Questa dose verrà aggiunta (montata, shakerata o miscelata) per personalizzare alcuni drink quali bevande a base di caffè espresso e tea latte.

La personalizzazione delle bevande prevede anche l’aggiunta della Golden Foam, una schiuma dorata in grado di guarnire piacevolmente bevande sia calde che fredde.