Mostre, degustazioni, concerti, workshop e fiere: ecco tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano e dintorni questo weekend

Se vi state chiedendo cosa fare a Milano in questo primo weekend di ottobre, ecco la risposta.

Tra mostre, fiere per gli amanti degli animali, dell'artigianato e dell'abbigliamento sportivo, concerti e cinema questo fine settimana volerà via senza che ve ne rendiate conto.

Ecco cosa segnare in agenda.

(Continua sotto la foto)

Giorgio de Chirico in mostra



Palazzo Reale ospita l'esposizione dedicata a uno degli artisti più controversi del ventesimo secolo.



Grazie ad opere provenienti dai principali musei internazionali, collezioni private e altri musei Italiani ripercorre la carriera del Pictor Optimus in tutte le sue sfaccettature.



Un percorso costruito sulle immagini e sulla sua pittura “vista da vicino”, dal mondo della mitologia greca carico di memorie famigliari al rapporto con la figura materna, “la centauressa” Gemma de Chirico, alla scoperta rivoluzionaria ed inaudita della pittura metafisica che influenzò tutti i pittori surrealisti e folgorò, tra gli altri, René Magritte, Max Ernst, Salvador Dalì.



Un viaggio nella complessità dell’opera di de Chirico densa di enigmi e misteri pittorici in cui sarà possibile immergersi fino al 19 gennaio.

Milano Film Festival

Torna per la sua ventiquattresima edizione Milano Film Festival, la manifestazione che celebra il cinema e che quest'anno approda al The Space Cinema Odeon.



Dal 4 al 10 ottobre sarà possibile partecipare a incontri, proiezioni, talk organizzati grazie alla direzione artistica di Gabriele Salvatores e Alessandro Beretta.

L'edizione 2019, in particolare, vuole porre l'accento su tutte le professioni di chi, sul territorio lombardo, è coinvolto ad ampio raggio nell’industria dell’audiovisivo, mettendo in risalto la qualità del prodotto e la vivacità del settore.

Per questo è stata creata la nuova sezione Industry, che si concentrerà nelle giornate dal 5 all'8 ottobre e che si ripropone di diventare appuntamento ricorrente.



Il mondo urban in festa

Sneakers culture, street culture e urban culture. E poi musica, moda, arte e sport: PLUG-Mi, a Fieramilanocity dal 5 al 6 ottobre, è l’evento che incarna e racconta le tante anime della cultura metropolitana.

Street artist, influencer, designer e noti blogger si alterneranno nel padiglione 4 fra workshop e talkshow che avranno come cornice i nuovi prodotti dei brand leader e le collezioni più esclusive e ricercate.

Radio 105 animerà il palco centrale dell’evento dove si esibiranno artisti e interpreti del mondo rap e trap, che si alterneranno in diversi live show per tutto il weekend.

Tra gli ospiti: Elodie, Chadia Rodriguez, Luchè, Quentin40 e Dani Faiv.

Parallelamente, negli stessi giorni, alla Fabbrica Orobia, si terrà Sneakerness, la manifestazione dedicata alla compravendita di scarpe rare, in limited edition, numerate, autografate, pezzi storici, modelli introvabili, collaborazioni d'autore, che approda a Milano dopo aver fatto il giro d'Europa.

Wildlife Photographer of the year

Torna la mostra di fotografie naturalistiche più prestigiosa al mondo, in scena negli spazi della Fondazione Luciana Matalon (Foro Buonaparte, 67) dal 4 ottobre al 22 dicembre 2019.



L'esposizione raccoglie le 100 immagini premiate alla 54esima edizione del concorso di fotografia indetto dal Natural History Museum di Londra.

Da ammirare le foto finaliste e vincitrici delle 17 categorie del premio che ritraggono animali rari nel loro habitat, comportamenti insoliti e immagini di sorprendente introspezione psicologica, un incredibile esperienza visiva, composizioni e colori che trafiggono gli occhi da un remoto angolo del deserto, dagli abissi del mare o dall’intricato verde della giungla.

Laboratori di disegno con Apple

Apple e The Big Draw presentano una nuova serie di sessioni di Today at Apple, incentrate sul disegno e l'alfabetizzazione visiva, per celebrare il più grande festival di disegno del mondo.

Le sessioni pratiche si terranno all'interno del negozio di Piazza Liberty e si concentreranno su come il disegno può generare un impatto positivo in un individuo, un gruppo o una comunità.

Le lezioni sono gratuite e i dispositivi iPad Pro e Apple Pencil sono a disposizione dei clienti per l'attività pratica.

Questo weekend, in particolare, si potrà partecipare alla sessione di LabArte dal titolo Viva La Linea! che si terrà sabato 5 ottobre e che celebrerà la storia del creatore de La Linea, Osvaldo Cavandoli con la partecipazione del figlio Sergio e dell'animatore Piero Tonin.



Apple Pencil alla mano, i partecipanti daranno vita su iPad a uno storyboard dedicato a una delle illustrazioni italiane più famose nel mondo.

Selvatica Milano

Biblioteca degli Alberi, il giardino botanico contemporaneo nel cuore della città, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano, organizza un weekend alla scoperta degli “abitanti di parchi e città”: uccelli e insetti.

L’iniziativa vuole avvicinare e sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ecosistema con passeggiate accompagnati da ornitologi ed entomologi.

Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, previa iscrizione obbligatoria.

Pittarello Pink Parade



Torna anche quest'anno la manifestazione organizzata da Pittarosso per raccogliere fondi destinati alla Fondazione Umberto Veronesi e in particolare al progetto Pink is Good, per la lotta contro i tumori femminili, e al finanziamento della ricerca scientifica.

Grande novità sarà il percorso: 5 km di camminata, come nelle primissime edizioni, perché l'evento non nasce per essere competitivo, ma un momento di aggregazione e sensibilizzazione aperto a tutti, sportivi e non, runners e famiglie con i bambini.

Appuntamento, quindi, domenica 6 ottobre in piazza Castello, con partenza alle ore 10,30.

Ma già sabato 5 alle ore 11.00 si apriranno le porte del Villaggio PPP in Piazza del Cannone, dietro al Castello Sforzesco.

Quattrozampeinfiera

Sabato 5 e domenica 6 ottobre al Parco Esposizioni di Novegro arriva il più importante evento dedicato a tutti gli amanti di cani e gatti.

Quattro padiglioni, 20.000mq di aree verdi, 150 aziende, decine di educatori cinofili, veterinari, comportamentalisti, toelettatori,… per scoprire come migliorare il rapporto col proprio cane o gatto, approcciarsi ai servizi più innovativi per agevolare la gestione quotidiana del proprio amico fidato e dare il proprio contributo a chi è meno fortunato.

Non solo: la fiera sarà anche l'occasione per imparare tutto sul benessere degli amici a quattro zampe, avvicinare il mondo animali ai bambini con progetti educativi o attraverso la pet therapy.

L'ingresso è gratuito.

Giro d’Italia in 80 vini

Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre Piazza Portello ospita l'appuntamento dedicato alla biodiversità vitivinicola del territorio nazionale.

Una non stop per degustare e acquistare le oltre 80 etichette della linea Grandi Vigne, il progetto di Iper, La grande i, che sostiene e valorizza le eccellenze italiane.



Incontri, degustazioni, tour guidati e la consulenza di Personal Wine Shopperaccompagneranno il pubblico in un viaggio di sensi e sapori alla scoperta delle migliori uve tra le caratteristiche casette in legno.

Novità di questa edizione la possibilità di degustare, grazie all’aiuto di un esperto assaggiatore, anche gli olii DOP e IGP che compongono l’assortimento de L’Oleoteca di Iper, La grande i, un’installazione interattiva, presente in tutti gli ipermercati per conoscere le caratteristiche organolettiche, i pregi e le differenze dei vari olii, oltre che gli abbinamenti adatti ad ogni pietanza.

Mercanteinfiera

Torna anche quest'anno l'appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di antiquariato, modernariato, design e collezionismo di Fiere di Parma.



Dal 5 al 13 ottobre in 45 mila mq di superficie espositiva sfilerà tutta la storia dell’arte dal ‘600 all’ 800 fino ad arrivare a pezzi iconici di maestri del design come Albini, Iosa Ghini, Fornasetti, Gio Ponti, Mendini o gli argenti di Lino Sabattini, l’artigiano dei sogni.

Ma non solo: protagonisti della 38ma edizione saranno anche il Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi del gruppo LVMH e la Galleria d’arte BDC di Parma di Lucia Bonanni e Mauro del Rio, curatori delle due mostre collaterali in programma.

Le calzature, infatti, saranno al centro dell'attenzione con In her shoes. Due passi nella storia della calzatura, un assemblage di circa 60 modelli e una ventina di stilisti in esposizione al padiglione 4.