Mostre, concerti, rassegne e grigliate: ecco tutti gli appuntamenti per chi resta a Milano durante il ponte del 25 aprile



Il ponte del 25 aprile è uno dei più indicati da trascorrere a Milano.

Perché se è vero che è la prima grande occasione per scappare dalla città e trascorrere qualche giorno al mare, è altrettanto vero che chi resta ha la possibilità di godersi tutto quello che c'è da fare senza troppa gente in giro, con più calma.

E come tradizione sarà un weekend all'insegna del cibo, con festival e rassegne per ogni tipo di palato.

Non mancheranno poi mostre, eventi e incontri.

Prendete carta e penna e segnate tutte le iniziative da non perdere.

Incontro con Cesare Cremonini

Sabato 27 aprile, alle 15, all'interno dell'iniziativa Milano per Gaber 2019, presso il Teatro Strehler il cantautore sarà intervistato dalla giornalista e critica musicale Marinella Venegoni.

Nel corso del pomeriggio Cremonini racconterà l'importanza che Giorgio Gaber ha avuto nella sua formazione musicale, culturale e artistica, anche grazie alla partecipazione a Viareggio al Festival Gaber nel 2005.

L'incontro sarà anche un’occasione per ripercorrere la carriera del cantante, dalle origini con i Lunapop a oggi.







Pane in piazza



In occasione di Milano Food City, dal 25 aprile al 4 maggio torna l'iniziativa benefica ideata dai panificatori Marinoni con i Padri Cappuccini Missionari di Piazza Cimitero Maggiore.

Per tutto il periodo, sul sagrato del Duomo, 150 fornai provenienti da tutta Italia gratuitamente sforneranno prelibatezze regionali dolci e salate.



L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per finanziare la costruzione di un panificio industriale in Etiopia, già avviata con le donazioni raccolte lo scorso anno.







Flora et Decora

Torna la manifestazione dedicata a piante, fiori, arredamento e decorazioni per giardini e terrazzi che ogni anno colora la Basilica di Sant'Ambrogio e giunta quest'anno alla sua settima edizione.

Dsl 26 al 28 aprile potrete passeggiare nel chiostro e destreggiarvi in mezzo alla natura, tra circa 100 espositori, scegliendo cosa si addice di più alla vostra casa e chiedendo consiglio ai coltivatori diretti.

L'ingresso a Flora et Decora è gratuito.

Carbonara Festival



Dal 26 al 28 aprile torna il Festival dedicato a uno dei piatti più celebri e gustosi della cucina romana.



Tre giorni di laboratori, conferenze, e show cooking in cui ogni piatto sarà espresso, cucinato al momento da chef professionisti e preparato con ingredienti artigianali.



Ancora segreta la location. Gli organizzatori invitano a iscriversi attraverso la pagina Facebook per conoscere tutti i dettagli.



Sfera Ebbasta in concerto



Dopo il successo di Rockstar, album già certificato triplo disco di platino, e dopo i sold out registrati con il relativo tour, il rapper torna a esibirsi da vivo con una nuova tappa milanese.



Sabato 27 aprile Sfera Ebbasta sarà infatti al Mediolanum Forum per il Popstar Tour 2019, durante il quale proporrà i brani del suo ultimo disco, ma anche quelli che lo hanno portato al successo.











Milano Pop



Fino al 29 maggio Palazzo Lombardia ospita la mostra dedicata ai protagonisti milanesi della Pop art.



Curata da Elena Pontiggia, l'esposizione conta 50 lavori che raccontano il fermento artistico del periodo, tra icone e critica alla società.



Tanti gli artisti in mostra: da Mario Schifano a Mimmo Rotella, da Enrico Baj a Giangiacomo Spadari.











Wine & Grill Mania

Fino all'1 maggio, il Carroponte diventa rovente per 13 giorni durante i quali si potranno assaggiare le migliori specialità preparate dai Maestri del Barbecue.

Una griglia di oltre 20 metri di lunghezza accoglierà i partecipanti, che potranno gustare carne, verdure, formaggi e pesce. Il tutto accompagnato da etichette di vino personalizzate per l’evento: rossi e bianchi, per tutti i gusti.

La sera poi un fitto programma di intrattenimento con musica da vivo, dj set e silent disco, mentre c per i più piccoli verranno allestiti gonfiabili, salterelli e molte sorprese.

Photofestival 2019



A Milano fino al 30 giugno va in scena la 14esima edizione della rassegna dedicata alla fotografia d'autore.



Una manifestazione diffusa che animerà la città per più di due mesi con 177 mostre sparse per 120 sedi tra gallerie, musei e spazi espositivi.

La novità di quest’anno riguarda la collaborazione con Pavia, teatro di un vero e proprio festival satellite con 15 mostre fotografiche.

Il programma completo delle iniziative è disponibile sul sito.



Super Ponte di Primavera al Torino Outlet Village

Se la città vi sta stretta e avete voglia di cambiare aria, Torino diventa la meta ideale grazie alla sua vicinanza da Milano. Perché allora non concedersi, tra visite culturali ed enogastronomiche, anche una sessione di shopping al Torino Outet Village, in occasione del Super Ponte di Primavera?

In calendario speciali attività che vedranno coinvolti grandi e piccoli, oltre alla SPRING PROMO, uno sconto ulteriore, dal -20 al -50%, sui prezzi outlet già scontati!

Per info: torinooutletvillage.com