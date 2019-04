Mercatini, iniziative speciali, feste e nightlife: ecco tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano nel Ponte di Pasqua e Pasquetta

Il lungo weekend di Pasqua è una buona occasione per un viaggio e per staccare la spina, specie quest'anno che cade vicino ad altre festività con la possibilità di fare un unico ponte.

Ma per chi resta (o arriva) a Milano le iniziative come sempre non mancano e spaziano dalle mostre agli eventi enogastronomici, fino a quelli più a contatto con la natura e all'aria aperta.

Ecco tutto quello che c'è da fare a Milano (e appena fuori porta) per Pasqua e Pasquetta.

(Continua sotto la foto)

Gazzelle in concerto

Sarà il cantante romano il protagonista del nuovo appuntamento con l’Apple Music Live, la serie di spettacoli gratuiti organizzati in Piazza Liberty, dove sorge lo store meneghino del marchio della mela.

L’appuntamento è per venerdì 18 a partire dalle 20.

L’ingresso è – come già detto – gratuito, ma per accreditarsi bisogna iscriversi sul sito dedicato.

Disaronno Day

Sabato 19 aprile si celebra l’amaretto più famoso del mondo con The Longest Shift, l’evento che coinvolgerà alla stessa ora bartender, locali e pubblico da ogni parte del mondo, da Shanghai a Mosca, da New York a Milano.

Dalle 19,30 in poi, per 24 ore, passando da un fuso orario a un altro le città coinvolte daranno vita a un bar shift, con una drink list creata ad hoc.

A Milano l’appuntamento è al MAG con Flavio Angiolillo e all’Iter con Nico Scarnera.

Tulipani-mania



Dopo il successo delle passate edizioni torna Tulipani Italiani, la manifestazione dove tutti possono sentirsi per un giorno come in Olanda, circondati dalle distese colorate di fiori.

Il giardino scelto per l’occasione si trova ad Arese, all’interno del Parco delle Groane. Qui i visitatori si ritroveranno di fronte a 570mila tulipani e 450 varietà di fiori.

Diversi i bulbi che sono stati piantati in modo da avere specie precoci e tardive, per garantire agli ospiti l’opportunità di raccogliere e scattare foto durante tutta la durata della manifestazione. O

gni partecipante avrà la possibilità di raccogliere, con il biglietto di ingresso, due fiori più tutti quelli che vorrà a fronte di un supplemento per ogni tulipano extra.

Un altro campo è quello di Paderno Dugnano, dove quest’anno ha preso il via Tulipani delle meraviglie.

Anche qui la formula è quella del You Pick, su una superficie grande quanto due campi di calcio che metterà a disposizione circa 200mila bulbi.

Qui si terranno anche eventi per grandi e piccini, come corsi di pilates, laboratori per bambini e musica dal vivo.

L'Ultima cena dopo Leonardo

In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la Fondazione Stelline ha ideato e realizzato la mostra L’Ultima Cena dopo Leonardo, che si terrà fino al 30 giugno 2019.

Per realizzarla ha chiesto a sei artisti contemporanei di reinterpretare l'opera di Leonardo (esposta a pochi metri di distanza, nel cenacolo vinciano di Piazza Santa Marie delle Grazie): Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun.

Il risultato è vario, rappresentativo degli stili molto diversi degli artisti chiamati a collaborare, ma permette di approfondire la propria conoscenza e idea di una delle opere maggiori dell'arte di Da Vinci.

Dove: Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61.

Mercatini di Pasqua



Il weekend di Pasqua tornano i consueti mercatini.

A Morimondo il 22 aprile è la volta del Mercatino di Pasquetta, che prevede stand del mercato agricolo e degli hobbisti. Ma non mancherà lo spazio enogastronomico con la presentazione della Birra di Morimondo.

In via Moscova e nelle strade intorno alla Chiesa di Sant’Angelo e al Convento dei Frati Minori, sempre il lunedì di Pasquetta si terrà la Fiera dell’Angelo con le bancarelle che invaderanno Brera e proporranno fiori, abbigliamento, libri, quadri e specialità gastronomiche.

Fino all’1 maggio in piazza Portello, infine, tornano le casette di legno dove sarà possibile acquistare prodotti enogastronomici, oggettistica, fiori, prodotti per la cura della persona e tanto altro.

Wine & Grill Mania

Dal 19 aprile al 1 maggio, il Carroponte diventa rovente per 13 giorni durante i quali si potranno assaggiare le migliori specialità preparate dai Maestri del Barbecue.

Una griglia di oltre 20 metri di lunghezza accoglierà i partecipanti, che potranno gustare carne, verdure, formaggi e pesce. Il tutto accompagnato da etichette di vino personalizzate per l’evento: rossi e bianchi, per tutti i gusti.

La sera poi un fitto programma di intrattenimento con musica da vivo, dj set e silent disco, mentre c per i più piccoli verranno allestiti gonfiabili, salterelli e molte sorprese.

Pasqua in rassegna



Dal 19 al 22 aprile il Cinema Spazio Oberdan - Fondazione Cineteca Italiana ospita la rassegna che intende celebrare la Pasqua attraverso valori come la generosità, la tolleranza e l'accoglienza.



Sei i titoli in programma: dai classici dei maestri Roberto Rossellini e Pier Paolo Pasolini Francesco giullare di Dio e Il vangelo secondo Matteo a Dogman di Matteo Garrone e Kreuzweg – Le stazioni della fede del tedesco Dietrich Brüggemann, per finire con Miracolo a Le Havre e L’altro volto della speranza.



La rassegna sarà arricchita dalla proiezione del videoclip diretto da Daniele Ciprì dell’ultimo singolo di Vinicio Capossela girato a Riace.

Pasqua fuori porta

Da sabato 20 aprile al 5 maggio, torna sul Sentierone di Bergamo la Fiera di librai più antica d’Italia, giunta ormai alla sua sessantesima edizione. In programma laboratori con i bambini e oltre 110 incontri con autori nazionali e internazionali.

L’ingresso è gratuito.

A Varenna torna la Festa del Cioccolato, un intero weekend all’insegna della dolcezza. Dal 20 al 22 aprile il Lungolago vicino all’Imbarcadero di fronte a Bellagio sarà agghindato con stand che proporranno ogni genere di prelibatezza.

I fan de Il ragazzo di campagna si ritrovano in occasione del 35esimo anniversario del film.

Una scampagnata organizzata il giorno di Pasquetta per rivivere i luoghi in cui era ambientato il film cult con Renato Pozzetto: la casa in cui era cresciuto Artemio, Borgo Tre Case e la rivisitazione della celebre scena del treno lungo la ferrovia.

Non mancherà merenda contadina a base di vino e porchetta, allietati da musica dal vivo a tema.