Da Blake Lively a Chiara Ferragni, ecco i consigli da copiare alle star per restare in forma durante la gravidanza e tornare come prima dopo il parto

Restare in forma durante la gravidanza e dopo il parto non è per niente facile.

Ci vuole pazienza e costanza: non ci si può aspettare risultati miracolosi subito perché il corpo ha bisogno del suo tempo.

Ma soprattutto ci vuole tanta dedizione: ecco però i consigli di 5 star che sono riuscite a rimanere in forma durante la gravidanza e a tornare a una forma fisica perfetta una volta mamme.

Non rinunciare allo sport in gravidanza, come Pippa Middleton

È quasi giunto il momento per Pippa Middleton di diventare una mamma per la prima volta.

A differenza della sorella Kate, Pippa Middleton non ha mai sofferto di particolari problemi o nausee durante la gravidanza, e questo le ha permesso dunque di concentrarsi molto sulla sua forma fisica.

«Quando ho appreso la felice notizia di essere incinta, mi sono resa conto che dovevo modificare la mia routine fitness da quattro, a volte cinque, giorni alla settimana [...] Io sono fanatica dello sport - continua Pippa - ma purtroppo ci sono grandi limitazioni tecniche su ciò che si può fare in gravidanza».

Nonostante queste limitazioni, Pippa Middleton è riuscita a tenersi in forma grazie al tennis, sport adorato dalla futura mamma sin dall'infanzia, e che ha continuato a praticare anche durante la gravidanza, prendendo ispirazione dalla campionessa Serena Williams.

«Se sei un giocatore sano e ben allenato con una gravidanza senza complicazioni non c'è motivo per cui non si possa continuare un buon livello di tennis».

Concentrarsi su un piano di allenamento ferrato dopo il parto, come Blake Lively

Blake Lively ha sempre dedicato molto tempo e altrettanto impegno per mantenersi in forma, anche ora che è mamma di due bambine e ha un programma di lavoro molto intenso.

Fortunatamente, secondo il suo personal trainer Don Saladino, Lively ha la mentalità giusta quando si tratta di fitness.

L'attrice ex Gossip Girl è infatti riuscita a perdere quasi 30 chili dopo la nascita della sua seconda figlia, e - considerando la foto posta su instagram da Blake stessa - è stato chiaro che il suo processo richiedeva pazienza e dedizione.

Il team ha anche fatto in modo di consentire all'attrice di allenarsi quando più era libera, per andare incontro al suo intenso programma di attrice e mamma.

«Certi giorni - racconta il personal trainer - lavoravamo per un'ora, e altri giorni avevano solo 20 o 30 minuti perché lei ha un impegno con la famiglia e le figlie, altri giorni invece Blake faceva il suo workout da sola».

La parola chiava del suo successo dunque? Flessibilità.

Dieta e sport a fine gravidanza per rimettersi in forma, come Kylie Jenner

Kylie, 20 anni e mamma di Stormi, ha rivelato di essersi ritrovata con più di 5 chili da perdere dopo la gravidanza.

Per perdere questi chili di troppo, Kylie Jenner si è sottoposta a una dieta rigorosissima di 1.000 calorie al giorno.

Una fonte ha raccontato che la dieta di Kylie era composta da molti «pesci e polli biologici - niente fritto, niente carboidrati - e ancora - Beve anche il tè disintossicante e indossa sempre tute modellanti».

Nel tentativo di perdere peso, Kylie ha lavorato con un personal trainer cinque volte alla settimana, facendo un sacco di pesi, cardio, corsa, squat e flessioni.

Accettare i tempi "del corpo", come Chiara Ferragni

A due settimane dal parto, l’influencer (**da poco moglie di Fedez**) aveva rivelato di essere tornata in palestra.

Chiara Ferragni principalmente fa pilates ed è seguita da un personal trainer con il quale fa cardio e pesi.

Ma comunque la remise en forme non è mai stato uno dei primi obiettivi di Chiara che anzi non ha alcuna fretta:

«C’è ancora così tanto lavoro da fare, ma il nostro corpo è meraviglioso».

Da ricordare quanto accaduto durante l'addio nubilato della fashion blogger, quando il Corriere.it ha postato un articolo in cui venivano definite Chiara Ferragni, e soprattutto le sue amiche, rotonde.

E la risposta di Chiara è stata epica: «La diversità è bellezza. L'imperfezione è bellezza. La felicità è bellezza. La fiducia in se stessi è bellezza. Non lasciate che le altre persone vi rovinino, o che vi dicono chi siete. Mai».

Nascere con dei geni fortunati, come Behati Prinsloo (LOL)

Nel caso ci fosse mai venuto il dubbio, sì, Behati Prinsloo ha davvero degli ottimi geni.

La modella di Victoria's Secret, 30 anni e con due figlie, ha infatti ammesso di non essersi esercita regolarmente, anzi, principalmente seguiva un workout una volta sola alla settimana.

Nonostante un programma di ginnastica sorprendentemente rilassato, la nuova mamma sembra già tornare in forma incredibile in tempo per il Victoria's Secret Fashion Show di novembre.

Ma mentre molte modelle sono noti per sottoporsi a diete folli e programmi di allenamento ancora più folli - specialmente dopo il parto - Behati sembra avere tutto un'altro approccio.

Aveva infatti raccontato: «Mi allenerà due volte a settimana, o almeno una volta alla settimana, e se sono veramente pigra andrò in spiaggia a camminare».