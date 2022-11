C'è solo una cosa che può dare il via al conto alla rovescia a Natale: scegliere il calendario dell'Avvento. Ecco i più belli di quest'anno

Team Natale, ci siamo! Insieme al conto alla rovescia per le lucine, l'albero e l'arrivo delle feste è ora di scegliere il calendario dell'Avvento 2022.

Si narra che il Calendario dell’Avvento nacque per arginare la curiosità e spasmodica attesa di un bambino tedesco dell‘Ottocento, Gherard Lang, che ogni mattina al suo risveglio domandava quanti giorni ancora mancassero al Natale.

La madre avrebbe deciso quindi di cucinare i tradizionali biscotti speziati riponendoli in ventiquattro piccoli sacchettini.

Aprendone uno ogni mattina, Gherard avrebbe avuto la sensazione del tempo che mancava, addolcendo l'attesa.

Che abbiate già iniziato a pensare o meno agli addobbi, una cosa è certa: l'1 dicembre è dietro l'angolo e non è ammesso farsi trovare impreparate.

Dai cioccolatini da scartare ai Lego da costruire, ognuno potrà soddisfare i propri capricci con questa selezione.

I calendari dell'Avvento più belli del 2022

Per i volenterosi del DIY: il calendario dell'Avvento da riempire

Partiamo con il grande classico, ovvero il calendario dell'Avvento con i cassettini in legno da riempire a piacimento. Potrete inserire cioccolatini, caramelle, biscottini o - perché no - piccole pergamene, ognuna con un pensiero positivo per la giornata.

Questo modello in legno è disponibile su Amazon, ma ce ne sono tantissimi.

Per chi non rinuncia alla palestra nemmeno in Dicembre, Foodspring

24 sorprese che per restare in forma nel periodo pre-natalizio (e arrivare al pranzo di Natale con la coscienza pulita). Dietro ogni porticina infatti si nascondono snack, proteine in polvere e un codice sconto, oltre a prodotti esclusivi di Foodspring, disponibili solo nel calendario. Ogni mattina una deliziosa sorpresa per una dose extra di proteine in vista dell'allenamento: frullati pre- e post-workout, snack per le pause e merchandising esclusivo. Dicembre diventerà il mese più sportivo dell'anno.

Charlotte Dusart, per gli amanti del Calendario di cioccolato

Per molti calendario dell'Avvento-uguale-cioccolato, ma negli ultimi anni anche le cioccolaterie artigianali si sono lanciate in questo conto alla rovescia dolcissimo con le loro creazioni.

A Milano (ma spedisce in tutta Italia), Charlotte Dusart ha creato una nuova Capsule Collection Noël 2022, il cui primo tassello è proprio il Calendario dell’Avvento, un box libro, da appoggiare davanti al divano come coffee-table book da condividere con chi si ama.

Ogni casella contiene un cioccolatino della linea artigianale diverso nella forma e nel gusto, incluse le edizioni speciali di Natale. Quest’ultime sono il Quatre Épices (il caratteristico mix natalizio con pepe bianco, chiodi di garofano, noce moscata, cannella oppure zenzero); il cioccolatino con Franciacorta e quello golosissimo con Cointreau e Marzapane.

Prodotto quest’anno in edizione limitata di 200 pezzi, è disponibile in vendita in boutique partire dal 15 novembre e nello shop online dal 20 novembre.

Il grande classico: il calendario dell'Avvento Kinder

Non può mancare tra le proposte del 2022 il conto alla rovescia con gli snack più famosi.

Proposto in due versioni grafiche, il calendario dell'Avvento Kinder contiene: Kinder schokobons; Kinder Cereali Mini; Kinder Figura Cava; Kinder cioccolato e Kinder sorpresa che si alternano nelle caselline per arrivare alla vigilia di Natale carichi di gusto.

Per i gourmand, il calendario di My Cooking Box

Lo specialista del meal kit regala al countdown natalizio un sapore, ogni giorno, diverso. Ogni casella è una sorpresa, un viaggio nei sapori, una tentazione dolce o salata.

Nel calendario si potranno trovare: taralli ai porcini, composta di lamponi, marmellata di clementine, salsa con acciughe e tartufo, foglie di cappero, pistilli di zafferano, petali di fiordaliso, cioccolato di Modica e tanto altro ancora.

My Cooking Box sceglie, come è nel suo DNA, i migliori ingredienti Made In Italy per un Calendario che profuma di sapori artigianali, autenticità e alta qualità.

Per i più piccoli (e non solo)

Per avvicinare i bimbi più piccoli al Natale, il calendario dell'Avvento Disney Topolino e i suoi amici Holiday Cheer è perfetto perché coniuga il classico trenino al conto alla rovescia.

Realizzato in legno colorato, vede i personaggi del mondo di Topolino stampati sui cassetti, che si possono riempire a piacimento.

Il calendario dell'Avvento Lego, per i piccoli cresciuti

I calendari dell'Avvento Lego mettono d'accordo tutti. Vanno bene per i bambini fan dei mattoncini e per i più grandi, che non rinunciano al gioco e ai personaggi delle loro saghe preferite, da quella di Star Wars a quella Marvel.

Per i fan degli Avengers, in particolare, è imperdibile il calendario dell'Avvento dei Guardiani della Galassia, con tutti i protagonisti e la loro speciale navicella spaziale.

Un infuso al giorno, con Pompadour

Una dolce renna che vi accompagna, finestrella dopo finestrella, al giorno di Natale. È quella che svetta nel calendario dell'Avvento Pompadour, una selezione di 24 infusi diversi a base di frutta, erbe e spezie per arrivare con il giusto spirito alle feste.

Anche quest’anno, poi, Pompadour consente di rendere l'attesa più dolce, legando il proprio calendario dell'Avvento a un progetto di beneficenza.

Per ogni calendario acquistato 1 euro verrà devoluto a sostegno dell’Organizzazione SOS Villaggi dei Bambini, impegnata da 60 anni in Italia affinché i bambini e i ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle, crescano in una situazione di parità con i propri coetanei, concretizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente.

Il calendario dell'Avvento per gli amanti della cancelleria

Siamo sinceri: ognuno ha il proprio feticcio e sono tante le persone che quando entrano in una cartoleria vorrebbero comprare tutto. A loro è dedicato il calendario dell'Avvento Bic 2022.

Penne a sfera, pennarelli, matite colorate, evidenziatori, pastelli e gadget: c'è di tutto, anche cartoline e adesivi per preparare i biglietti da attaccare ai regali di Natale.

Il calendario dell'Avvento Smarties

Gli Smarties non passano mai di moda e se da generazioni accompagnano i più piccoli, è altrettanto vero che continuano a portare dolcezza e allegria anche agli adulti.

Il nuovo calendario dell'Avvento Smarties 2022 contiene 24 personaggi natalizi di cioccolato al latte con morbido ripieno arricchito dagli iconici Smarties, che regalano un'esplosione di colore e vivacità.

Dal pupazzo di neve, alla renna, dal pan di zenzero all’elfo, dall’immancabile albero di Natale, fino ad arrivare a Santa Claus (spoiler: nascosto nella casella del 24 Dicembre).

Un Didò al giorno, con formine e accessori

Questo è un altro caso in cui adulti e bambini potrebbero avere qualcosa da contendersi. I Didò sono un grande classico, che ha accompagnato intere generazioni di millennials e che ora si apprestano a far giocare anche i più piccoli.

Il calendario dell'Avvento Didò vuole far felici tutti, in modo che genitori e figli possano giocare insieme ogni giorno con una delle sorprese al suo interno.

550g di pasta (a base di ingredienti naturali) per giocare, con annesse le formine e gli accessori.

Sul retro della scatola ci sono i buchini per appendere al muro il calendario e lo scenario con sfondo invernale da ritagliare. E nel rispetto dell’ambiente, il vassoio è realizzato con almeno il 50% di plastica riciclata.

Il calendario dell'Avvento per irriducibili di Friends

Sono passati 18 anni da quando i 6 amici di New York hanno chiuso definitivamente le porte dei loro appartamenti sullo stesso pianerottolo, ma la serie continua a essere una delle più amate e viste di sempre.

Per questo abbiamo scovato questo calendario dell'Avvento di Friends in cui trovare gadget di tutti i tipi, soprattutto di cancelleria, dedicati alla sitcom simbolo degli anni Novanta-Duemila.

Quaderni, penne, portachiavi Central Perk e tante altre sorprese da scoprire giorno dopo giorno.

Il calendario dell'Avvento digitale

Per i più tecnologici, ecco il calendario dell’Avvento di Latteria Sociale Merano, il concorso con modalità instant-win giunto alla 6 ª edizione.

Per partecipare il procedimento è semplicissimo, aperto a tutti i maggiorenni e non vincolato all’acquisto di prodotti.

Dal 1 al 24 dicembre 2022 basterà andare sul sito di Latteria Sociale Merano, cliccare sul link www.concorsilattemerano.it, registrarsi compilando il form o accedendo tramite Facebook e poi aprire la casella del giorno.

Latteria Sociale Merano metterà in palio 6 premi giornalieri per tutti i 24 giorni del concorso, per un totale di 144 che comprendono: un buono online del valore di 20€ da riscuotere nello shop online del PUR Südtirol; un set degustazione yogurt, composto da una pratica borsa termica (contenente: yogurt da bere Meran ecopack al gusto fragola, yogurt doppio strato latte fieno Meran al gusto caramello salato e nocciola con granella, yogurt Bella Vita drink difese immunitarie al gusto frutti di bosco, cluster 2x125g dello yogurt senza lattosio Bella Vita free bianco)