La Bottle Cap Challenge è la nuova ossessione social dell'estate: ecco da dove è nata, chi sono le star che l'hanno provata e come riuscire nella sfida

Se avete bazzicato su internet recentemente allora avrete di certo notato che c'è una nuova sfida su Instagram.

Si tratta della Bottle Cap Challenge (traduzione: la sfida del tappo di bottiglia) e stanno aderendo oltre che tantissime persone comuni anche molte, moltissime, star e celebrities di ogni rango e settore.



Tutti che (apparentemente) prendono a calci bottiglie.

Ma in che cosa consiste al Bottle Cap Challenge?



Ecco tutto quello che c'è da saperne a riguardo, compreso come fare per riuscirci.

Come funziona la Bottle Cap Challenge?

La bizzarra mania di tirare calci a tappi di bottiglie è l'ultimo trend sui social media.

Unico oggetto necessario per poter partecipare? Una bottiglia di plastica.

Il partecipante deve tirare un calcio a una bottiglia con l'obiettivo di aprirla svitandone via il tappo.

Il tutto deve ovviamente essere ripreso, meglio ancora se a rallentatore, e poi postato su Instagram con l'hashtag #BottleCapChallenge.

Come riuscirci?

La sfida richiede una quantità sorprendente di abilità e qualche accorgimento.



1. Posizionate una bottiglia (di plastica) di fronte a voi, più in basso rispetto all'altezza del petto;

2. Allentate il tappo di qualche torsione, ma senza aprirlo del tutto;

3. Usando un calcio circolare - che nelle arti marziali è chiamato un roundhouse - tentate di sfiorare con il collo del piede la bottiglia e aprirla.

Per ovvi motivi, la cosa non funziona su una bottiglia vuota, dunque per riuscirci è meglio metterne una ben ferma tra qualche peso (o farla tenere ferma da qualcuno), in modo di non rischiare di rovesciarla.

Chi ha partecipato alla Bottle Cap Challenge?

Secondo il New York Times, la prodezza del gesto esisteva già all'interno della comunità di arti marziali, ma il trend è cresciuto enormente dopo che il combattente taekwondo kazako Farabi Davletchin ha pubblicato il video in cui apriva la bottiglia con un calcio lo scorso 25 giugno.

Ha poi nominato due persone per continuare la tendenza, tra cui Jason Statham e Jackie Chan.

Da lì tutte le celebrities fanno a gare per calciare tappi di bottiglia.

La sfida ha assunto molte forme, con alcuni partecipanti che usano tutto, dalle automobili, alle moto d'acqua (come Kendall Jenner), alle loro stesse voci (Mariah Carey) per svitare le rispettive bottiglie.

Le esibizioni sono diventate sempre più elaborate.

Le polemiche

Ovviamente non sono mancate le polemiche.

Gli ambientalisti infatti criticano la Bottle Cap Challenge perché supporterebbe e addirittura incrementerebbe l'uso della plastica.

Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il video di Kendall Jenner.

La super modella ha infatti partecipato alla sfida portandola a un altro livello, e aprendo il tappo di bottiglia su una moto d'acqua.

Peccato che il tappo sia finito in mare, facendo infurirare gli ambientalisti e tutti coloro che lavorano per tenere giustamente lontana la plastica dagli oceani già troppo inquinati.