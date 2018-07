Il body shaming è una forma di bullismo che colpisce l'aspetto fisico delle persone, e tutti ne siamo coinvolti: ecco cos’è e perché combatterlo

Ultimamente si sente spesso parlare di body shaming, ma cos'è e cosa significa riferita a corpi e bellezza estetica?

Si tratta letteralmente di giudicare le forme del corpo delle persone, in particolare attraverso il web e i social network.

Una tendenza a dir poco imbarazzante e inaccettabile per chiunque si permetta di praticarlo anche involontariamente.

Si pensa che sia proprio del mondo femminile e invece anche gli uomini ne subiscono gli effetti, seppur sicuramente in forma minore.

Ma quanti tatuaggi ha? Le si vede la cellulite, Non dovrebbe pubblicare foto in costume, sono solo alcuni dei giudizi più comuni.

La verità è che anche quei commenti che sembrano (lo sembrano?) innocui, sono in realtà body shaming e andrebbero evitati e combattuti in tutte le loro forme.

Si pronunciano sentenze

Non è questione di criticare e basta, anche un Ti vedo dimagrita/o può diventare una sentenza giudicante e non richiesta.

E se quella persona fosse dimagrita a causa di un periodo particolarmente difficile?

Parlando del suo aspetto esteriore non faremmo altro che ricordarle il suo cambiamento rischiando così di provocare dolore, essere poco delicati e certamente invadenti.

Confronto sociale

La tendenza di oggi è il continuo confronto con l’altro.

Ci si confronta con i modelli proposti da social e media e quello che ne risulta è che si diventa sempre più giudici spietati di se stessi e degli altri.

Quello che ci sfugge è che siamo tutti uguali.

Tutti con le stesse insicurezze e dubbi che caratterizzano l’animo umano, tutti con lo stesso grado di vergogna quando veniamo additati.

Sì, anche gli angeli di Victoria Secret.

Il caso Chiara Ferragni

A conclusione del weekend di addio al nubilato di Chiara Ferragni, su Corriere.it è comparso un articolo in cui venivano definite Chiara, e soprattutto le sue amiche, rotonde.

Accortisi dell'errore, dopo che l'influencer aveva denunciato in mondovisione l'accaduto, l'aggettivo rotonde è stato cambiato inatletiche, ma questo non ha giustamente placato ira e polemica non solo di Chiara e di tutte le sue amiche, ma anche delle sue migliaia di follower e di chiunque nella vita abbia il cuore di trovare fuoriluogo simili commenti sul corpo di donne (più o meno famose e in vista che siano) su un quotidiano.

Chiara ha commentato con un post sul suo profilo nel quale ha scritto:

«Penso sia disgustoso lanciare un messaggio del genere, specialmente quando tantissime donne e ragazze hanno problemi con il loro corpo e con la loro autostima [...] Per le donne di oggi è veramente difficile sentirsi belle, per tantissime diverse ragioni. Essendo io un modello per tantissime di loro ho sempre provato a condivideremessaggi in grado di infodere confidenza e autostima».

E ancora:

«La diversità è bellezza. L'imperfezione è bellezza. La felicità è bellezza. La fiducia in se stessi è bellezza. Non lasciate che le altre persone vi rovinino, o che vi dicono chi siete. Mai».

A sostegno della fashion blogger moltissimi fan, che hanno condiviso e ricondiviso post con l'hashtag #bodyshamingisforlosers (che tradotto praticamente vuole dire: creare vergogna del corpo è per i perdenti) lanciato proprio da Chiara.

#bodyshamingisforlosers

Chi addita le persone per avere un corpo imperfetto è un perdente.

Chi nutre la fiducia in se stesso, chi accetta le imperfezioni, chi guarda dentro l’anima e tifa per sé e per l’altro è un vincente.

La perfezione non esiste e il bello è proprio lì, nella diversità e nell’imperfezione, in quello che alcuni potrebbero considerare brutto e che altri vorrebbero modificare.

È quello il nocciolo della bellezza ed è li che possiamo davvero distinguerci.

Siamo diversi e siamo tutti bellissimi.