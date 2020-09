Bar Refaeli e sua madre condannate dalla corte d'Israele per evasione fiscale: dovranno pagare 1,3 milioni di euro di multa più le tasse arretrate

Il tribunale israeliano ha condannato Bar Refaeli a nove mesi di servizio comunitario per evasione fiscale e sua madre Zipi Refaeli, che le fa da manager, a 16 mesi di carcere, a iniziare dalla prossima settimana.

La top model di 35 anni e la madre erano state dichiarate colpevoli a luglio per reati di evasione dal pagamento delle tasse su un reddito di circa 10 milioni di dollari (più di 8 milioni di euro).

Secondo un patteggiamento accettato dalla corte, le due donne sono state anche condannate a pagare una multa di 1.5 milioni di dollari (l'equivalente di 1.3 milioni di euro) oltre al resto delle tasse arretrate dovute allo stato.

Per cosa sono state accusate Bar Refaeli e sua madre Zipi

In pratica: la modella ha guadagnato circa 7,2 milioni di dollari tra il 2009 e il 2012, ma dichiarava di risiedere all'estero per evitare di pagare le tasse israeliane sul reddito.

D'altra parte si tratta di un periodo in cui Bar Refaeli viaggiava in tutto il mondo per posare in campagne e shooting famosi.

E più o meno lo stesso periodo in cui ha avuto una lunga relazione romantica con l'attore hollywoodiano Leonardo DiCaprio.

Da qui, lei ha sempre affermato di aver vissuto principalmente negli Stati Uniti in quel periodo, e quindi di non dover dichiarare in Israele il reddito guadagnato durante quegli anni.

La legislazione fiscale israeliana, infatti, determina la residenza principalmente in base a quanto tempo la persona trascorre in un determinato paese.

I pubblici ministeri hanno però respinto la sua difesa e l'hanno accusata di fornire informazioni fiscali errate.

La madre di Refaeli, nella carica di manager della modella, è stata accusata di mancata dichiarazione dei redditi, di aver evitato di pagare le tasse e di aver aiutato qualcun altro a evadere il fisco.

E per questo è stata a sua volta condannata a 16 mesi di carcere.

Questa sentenza ha danneggiato l'immagine pubblica di Bar Refaeli, molto spesso conosciuta e identificata come ambasciatrice informale per il paese.