Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati dopo una relazione di 4 anni e aver avuto una bambina, Lea: ecco tutto quello che sappiamo finora

Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati. E questa volta è vero.



La conferma arriva da People, che dà per certa la fine della relazione tra l'attore e la modella, anche se per il momento i portavoce dei due non hanno rilasciato dichiarazioni in merito.



La decisione di lasciarsi è stata consensuale e ora, insieme e amichevolmente, stanno cercando di trovare un accordo per la custodia della figlia Lea De Seine, nata nel Marzo del 2017.



Bradley Cooper e Irina Shayk, che a quanto ne sappiamo non si sono mai ufficialmente sposati, hanno iniziato a frequentarsi nella primavera del 2015.



I primi rumors sulla rottura

I rumors su una rottura tra i due giravano già da qualche giorno.

Page Six, riportando le parole di una fonte vicina alla coppia, aveva rivelato che tra Bradley e Irina «Le cose non vanno bene, nessuno dei due è felice, e la relazione è appesa a un filo».

I due stanno cercando in tutti i modi di far funzionare le cose per il bene della bambina».

E sempre Page Six, lo scorso ottobre, riportava che la coppia stava passando un periodo cupo, dopo averli paparazzati freddi e distaccati durante una cena lussuosa a Manhattan.

All'epoca, una fonte aveva detto:

«Sono miserabili insieme, e lo sono stati per tanti mesi ormai. Bradley sta cercando di non bere più, e medita per trovare la tranquillità. Irina invece si concentra molto sulla figlia».



Ma non volevano un altro figlio?

Fino a questo momento, però, per ogni voce di crisi c'è sempre stata una smentita.

Alcuni mesi fa, nello specifico, sia Bradley che Irina avevano confermato di volere un altro figlio insieme.

E a riguardo un'altra fonte aveva detto:

«Sono dei genitori fantastici e amano Lea alla follia. Se la stanno cavando alla grande.

Escono insieme la sera per eccentrici appuntamenti e fanno tantissime cose romantice.

La scintilla tra di loro è ancora molto forte, Bradley è pazzo di Irina, è follemente innamorato di lei».

È colpa di Lady Gaga?

L'ultima voce insistente su una possibile rottura della coppia risale agli Oscar, quando Bradley Cooper è salito sul palco insieme a Lady Gaga, co-star nel film A Star Is Born, per un'esibizione carica di emozione.

All'epoca, Lady Gaga si affrettò a commentare che non c'era niente tra lei e Cooper, e anche l'attore stesso ha successivamente confermato che si tratta solo di una buona amicizia.



Ricordiamo d'altra parte che in quel momento i due stavano a tutti gli effetti reinterpretando una scena del film.

Recitando, appunto.

Certo è che a questo punto chi lo sa.