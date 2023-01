Il 22 Gennaio si entra nell'anno del Coniglio, che porta con sé nuovi inizi: ecco i consigli, segno per segno, per trovare l'amore

Il Capodanno Lunare (22 gennaio) segna l'ingresso nell'Anno del Coniglio, che si porta dietro la possibilità di nuovi inizi e buoni auspici. Ecco perché se il vostro obiettivo è quello di trovare l'amore Tinder e la Maestra di Feng Shui Adelina Pang hanno stilato, segno per segno, i consigli per riuscirci.

«Mentre salutiamo la ruggente Tigre, diamo il benvenuto al più gentile Coniglio, noto per portare pace e prosperità nell'astrologia cinese», commenta la Maestra di Feng Shui Adelina Pang.

«I giovani alla ricerca di nuove connessioni quest'anno potranno godere di un ambiente calmo ed equilibrato. Indipendentemente da cosa cercano, questi astro-consigli aiuteranno anche i più timidi a trarre il meglio dall'Anno del Coniglio e - con un pizzico di fortuna - a creare nuovi legami e avere successo in ogni aspetto della loro vita!».

Come trovare l'amore nell'Anno del Coniglio

Coniglio

Questo sarà il VOSTRO anno. Letteralmente. La vostra natura precisa vi aiuterà a rivalutare le vostre priorità in fatto di appuntamenti, far sapere ai potenziali Match cosa state cercando e cogliere “al balzo” ogni occasione romantica!

Accendete la vostra Fortuna con -

● Il primo appuntamento: optate per soluzioni semplici, come una passeggiata o un caffè e date il via alla nuova stagione degli appuntamenti.

● Il consiglio di Tinder: trovate qualcuno coi vostri stessi obiettivi, aggiornando la sezione Cosa cerco su Tinder del vostro profilo.

● Match fortunati: Capra, Maiale, Cane

Dragone

Proprio come un drago si libra in volo, allo stesso modo la Fortuna vi porterà verso nuove vette di felicità e gioia. Anche quando vi sentite meno ottimisti, non abbiate paura di mettervi in gioco. E ricordate: sono la vostra personalità e le vostre passioni a rendervi davvero unici!

Accendete la vostra Fortuna con -

● Il primo appuntamento: trovate una passione che vi accomuni! Organizzate un appuntamento in compagnia del vostro Match e dei vostri amici a quattro zampe, o fate un tour gastronomico per trovare i migliori ristoranti vegani della vostra città.

● Il consiglio di Tinder: Selezionate tra i 3 e i 5 interessi nel vostro profilo per trovare qualcuno che faccia Match con la vostra energia.

● Match fortunati: Scimmia, Topo, Gallo

Serpente

Questo sarà un anno davvero positivo per i Ssserpenti: la vostra energia e il vostro fascino magnetico saranno la vostra arma segreta per conquistare potenziali Match. Aprite i vostri orizzonti: le opportunità potrebbero arrivare anche da terre lontane.

Accendete la vostra Fortuna con -

● Il primo appuntamento: un viaggio all’estero come primo appuntamento potrebbe essere un po’ too much, ma nulla vi impedisce di fare i turisti e andare alla (ri)scoperta della vostra città natale!

● Il consiglio di Tinder: espandete i vostri orizzonti con la funzione Passport™ di Tinder. Usate la ricerca per città per fare Swipe e iniziare a chattare con persone da tutto il mondo!

● I Match fortunati: Gallo, Bue, Scimmia

Cavallo

Nel 2023 dovrete far fronte al tai sui, ovvero l'equivalente cinese di Mercurio retrogrado. Ma niente paura! La vostra natura saggia vi aiuterà infatti a limitare le decisioni avventate, aiutandovi a ottenere ciò che state cercando.

Accendete la vostra Fortuna con -

● Il primo appuntamento: organizzate una serata giochi insieme al vostro Match per aggiungere un pizzico di mistero e divertimento al vostro date.

● Il consiglio di Tinder: la bio di Tinder non è affatto un CV! Non limitatevi a descrivere solamente le vostre abilità e interessi, ma raccontate il vero motivo per cui siete su Tinder, facendo sapere fin da subito ai potenziali Match quali sono le vostre intenzioni.

● I Match fortunati: Tigre, Cane, Capra

Capra

Quest'anno sarà davvero the Greatest of All Times (o G.O.A.T, “capra”, in inglese)! La vostra personalità magnetica vi aiuterà a stringere nuovi legami, sia nella sfera personale sia in quella lavorativa. La vostra energia sarà contagiosa e i vostri compagni di squadra guarderanno a voi come un vero e proprio modello.

Accendete la vostra Fortuna con -

● Il primo appuntamento: coinvolgete i vostri amici e organizzate un doppio appuntamento in una escape room! D’altronde, si sa, non esiste modo migliore di conoscersi se non diventando partners in crime!

● Il consiglio di Tinder: aggiungete la vostra Professione alla bio di Tinder per trovare qualcuno ambizioso quanto voi!

● I Match fortunati: Maiale, Coniglio, Cavallo

Scimmia

"Work hard, play hard” sarà il vostro nuovo mantra. Sfruttatelo al meglio, andando agli appuntamenti con una mente aperta e non lasciando che siano le opinioni degli altri a determinare il vostro valore. Ricordate: siete fantastici così come siete!

Accendete la vostra Fortuna con -

● Il primo appuntamento: seguite insieme al vostro Match una lezione di yoga o di meditazione. Scoprirete che conoscervi senza stress è il modo più straordinario per creare legami duraturi.

● Il consiglio di Tinder: se rilassarvi è il vostro obiettivo, usate la funzione Explore di Tinder per trovare qualcuno dalla natura zen.

● I Match fortunati: Topo, Dragone, Serpente

Bue

Vi attende un anno all’insegna del relax, perfetto per godere dei piaceri della vita insieme al vostro partner. Attenzione però alle vostre finanze e ricordate: il Match perfetto vi accetterà per come siete, senza bisogno di scendere a compromessi.

Accendete la vostra Fortuna con -

● Il primo appuntamento: andate alla scoperta delle meraviglie della natura - magari con una bella sessione di cloud watching - e respirate a pieni polmoni questa ventata d’aria fresca.

● Il consiglio di Tinder: date un’occhiata alla bio del vostro Match e scoprite il suo Stile di comunicazione e Linguaggio d’amore. Sarà il modo perfetto per entrare in sintonia.

● I Match fortunati: Gallo, Serpente, Topo

Tigre

Quest'anno potreste incontrare qualche difficoltà in amore. Praticate piccoli atti di gentilezza, dimostrando di apprezzare il vostro partner con gesti semplici ma significativi ed eliminerete il vostro qi (o energia) negativo.

Accendete la vostra Fortuna con -

● Il primo appuntamento: sorprendete il vostro Match organizzando il vostro prossimo appuntamento in base ai suoi Interessi. Tra le altre idee per un primo appuntamento, attività come il campeggio, le grigliate, il provare cose nuove e lo street food sono entrate a far parte della top 10 degli interessi su Tinder a livello globale.

● Il consiglio di Tinder: prestate attenzione agli interessi e bisogni dell’altra persona - osservate con cura le loro foto per capire cosa gli piace fare e leggete bene le loro bio. Far caso ai dettagli può fare davvero la differenza!

● I Match fortunati: Cavallo, Cane, Maiale

Gallo

Voi Galli siete conosciuti per il vostro animo indipendente - non sorprende quindi che quest’anno vi dedicherete a raggiungere i vostri obiettivi personali. Ma questo non significa che dobbiate mettere in secondo piano la vostra vita sentimentale. Conoscere gente nuova è il modo perfetto per (ri)scoprire voi stessi e lavorare sulle vostre capacità relazionali!

Accendete la vostra Fortuna con -

● Il primo appuntamento: trovate un Match con valori che rispecchiano i vostri e conoscetevi meglio facendo volontariato per una causa che vi sta a cuore.

● Il consiglio di Tinder: su Tinder, supportare cause sociali è un vero e proprio icebreaker. Condividete le cause in cui credete nelle vostre bio per trovare qualcuno con i vostri stessi ideali.

● I Match fortunati: Serpente, Bue, Dragone

Cane

Siete alla ricerca di un nuovo amore? I nati nell'Anno del Cane avranno una Fortuna doppia in amore, quindi approfittate di ogni occasione per conoscere nuove persone.

Accendete la vostra Fortuna con -

● Il primo appuntamento: incontratevi IRL e fate insieme attività stimolanti, come andare a un concerto o un evento sportivo.

● Il consiglio di Tinder: sappiamo che siete persone dinamiche e sempre attive, quindi aggiungete in bio le vostre preferenze per lo Sport e la Palestra.

● I Match fortunati: Tigre, Cavallo, Coniglio

Maiale

Quest’anno la Fortuna sarà dalla vostra parte e non mancheranno di certo le occasioni per brillare. Sfruttate questa opportunità per abbracciare pienamente il vostro vero Io, creare connessioni autentiche ed evitare delusioni.

Accendete la vostra Fortuna con -

● Il primo appuntamento: mettete alla prova le vostre abilità canore con una serata karaoke - sarete voi la prossima stella della musica italiana?

● Il consiglio di Tinder: trovate qualcuno sulle vostre frequenze, aggiornando lo Spotify Anthem del vostro profilo. Già il 40% degli iscritti ha aggiunto un brano sul proprio profilo, riscontrando un aumento dei Match di quasi il 10% .

● I Match fortunati: Coniglio, Capra, Tigre

Topo

Il 2023 sarà un anno importante per la vostra carriera, ma questo non significa che l'amore debba passare in secondo piano! La Fortuna vi sorriderà anche quest’anno, dandovi quel je ne sais quoi che vi renderà davvero irresistibili agli occhi di potenziali Match. Date libero sfogo al vostro fascino per avere successo in tutti gli aspetti della vostra vita, dal lavoro agli appuntamenti.

Accendete la vostra Fortuna con -

● Il primo appuntamento: affidatevi alle stelle e uscite dalla vostra comfort zone. Chissà, magari una bella scalata è quello che ci vuole per raggiungere nuove vette di romanticismo…

● Il consiglio di Tinder: usate la funzione Work Mode di Tinder per per fare Swipe in qualunque momento e senza dare nell’occhio. Vi basterà accedere a Tinder.com dal vostro computer per iniziare a fare Match!

● I Match fortunati: Scimmia, Dragone, Bue