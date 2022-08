È amico della salute, del peso e persino degli intolleranti al lattosio. Ecco come e perché il Grana Padano DOP è un alimento funzionale importante, che può essere consumato tutti i giorni

Il formaggio viene spesso bandito da molte diete dimagranti. È sconsigliato a chi soffre di pressione alta, a chi deve tenere sotto controllo il colesterolo e i trigliceridi.

Per non dire, poi, delle persone intolleranti al lattosio: devono rinunciare tout court al latte vaccino e ai suoi derivati, oppure “ripiegare” su versioni “senza lattosio” ottenute con un procedimento che prevede l'aggiunta dell'enzima lattasi, ricavato da un lievito che scompone il latte nei due zuccheri semplici che lo compongono.

Ma non tutti i formaggi sono uguali. Il Grana Padano DOP, prodotto 100% made in Italy, simbolo indiscusso di una zona a vocazione agricola del Belpaese, la Pianura del Po, per le sue proprietà benefiche può essere consumato anche da chi ha necessità di tenere sotto controllo il peso; da chi a causa dell’ipertensione deve seguire una dieta iposodica; così come dagli intolleranti al lattosio, che finalmente possono gustare un prodotto naturalmente genuino e saporito.

Grana Padano DOP: concentrato di proprietà benefiche e protettive

Si distingue per la ricchezza di molecole con proprietà benefiche e protettive fondamentali per l’organismo umano. E perché è un prodotto di qualità superiore.

Per produrlo servono solo quattro ingredienti: latte crudo di vacche alimentate principalmente con foraggi freschi, affienati o conservati per insilamento, proveniente solo dalle zone di produzione definite dal Disciplinare di produzione; caglio; sale, usato in minima quantità per insaporire la pasta, eliminare il siero residuo e formare la crosta. E infine, lisozima dell'uovo, una proteina naturale estratta tal quale dall’albume dell’uovo con metodi meccanici e non chimici, presente in elevata quantità anche nel latte di donna, nelle lacrime e nella saliva umana, estratto dall’albume dell’uovo di gallina.

Il formaggio che fa bene alla salute

Il Grana Padano DOP è un alimento funzionale. A parità di calorie, rispetto ad altri alimenti apporta una maggiore quantità di nutrienti essenziali per la salute.

Per questo, nelle giuste quantità e all’interno di un’equilibrata e varia alimentazione, può essere inserito nella dieta di grandi e piccini, oltre ad essere molto utile in alcune fasi della vita come la gravidanza e l’allattamento, nell’adolescenza, nella menopausa, in età senile ed anche in chi accusa intolleranza al lattosio. Può inoltre essere inserito nelle diete equilibrate di chi ha problemi d’ipertensione, ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia.

Una porzione di Grana Padano DOP da 50 g è considerata un equilibrato secondo piatto da alternare a 100 g di carne o a due uova. Così un cucchiaio di grattugiato da 10 g può essere considerato un buon contributo all’assunzione di nutrienti essenziali per coprire il fabbisogno quotidiano di una persona adulta (Fonte: LARN1 della SINU2)

Il formaggio amico del peso

Per non ingrassare occorre fare attività fisica, da associare a una dieta equilibrata. Nel caso in cui si debba perdere peso, la dieta deve essere anche ipocalorica, ma allo stesso tempo non deve privare l’organismo dei macro e micronutrienti di cui ha bisogno.

Tra i macronutrienti fondamentali ci sono le proteine, soprattutto quelle ad alto valore biologico e alcuni dei loro aminoacidi essenziali, di cui è ricco il Grana Padano DOP.

In particolare, l’aminoacido leucina che contrasta la perdita di massa magra metabolicamente attiva durante il calo di peso (specie negli anziani), e aumenta il senso di sazietà (fattore importante per le persone che tendono a “spiluccare” tra un pasto e l'altro e per evitare di arrivare affamati a tavola).

E l’elevato contenuto di calcio, che permette di garantire il giusto apporto di questo minerale che aiuta la salute dell'osso e che, nella grande maggioranza delle abituali diete ipocaloriche, rischia di non essere assunto in quantità corrispondenti al fabbisogno minimo giornaliero.

Il formaggio amico degli in intolleranti al lattosio

Il Grana Padano DOP è senza lattosio. Lo zucchero del latte non è presente in questo formaggio. Ciò dipende dal fatto che durante il processo di fabbricazione , il siero, separandosi dalla cagliata, porta con sé la maggior parte del lattosio. Inoltre, dopo l’estrazione della cagliata, il Grana Padano DOP è fatto riposare per circa 48 ore e in questo lasso di tempo viene eliminato il rimanente siero grazie alla fermentazione lattica ad opera dei batteri lattici, che utilizzano quasi tutto il lattosio presente.

Dopo nove mesi di stagionatura, tempo minimo previsto dal Disciplinare DOP affinché una forma possa diventare Grana Padano DOP, il formaggio entra in commercio naturalmente privo di lattosio.

Anche il tenore di galattosio, uno dei due zuccheri componenti il lattosio (glucosio e galattosio), è estremamente basso, cioè inferiore a 10 mg/100 g, rendendo questo formaggio tollerato anche dai soggetti affetti da galattosemia.

Formaggio amico di chi ha la pressione arteriosa alta

La raccomandazione dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per prevenire l’ipertensione nei soggetti adulti è di assumere non più di 5 g di sale al giorno, corrispondenti a 2 g di sodio.

Diminuire il sale non è facile, ma una dieta iposodica deve essere anche equilibrata e apportare tutti i nutrienti necessari al nostro organismo.

Anche il Grana Padano contiene sale - necessario alla sua preparazione e stagionatura - ma in una porzione da 50 g ci sono 0,75 g di sale, pari a circa 0,30 g di sodio, che è la quantità media che si trova in 100 g di pane di farina di grano duro o zero (es. pagnotta, rosetta, filone, baguette) o in una quantità equivalente (100 g) di legumi in scatola.

Un secondo piatto a base di Grana Padano DOP (50 g) apporta circa il 15% del sodio giornaliero raccomandato, ma anche tanti nutrienti di qualità e quantità spesso superiore alla maggioranza degli altri alimenti. L’abitudine di condire ogni giorno i primi piatti con due cucchiai di grattugiato, pari a circa 25 g di Grana Padano DOP, permette di apportare 0,15 g di sodio, il 7,5% della quantità massima raccomandata dall’OMS, ma anche 8 g di proteine ad alto valore biologico, 291 mg di calcio altamente assimilabile, vitamine e minerali essenziali.

Restare nelle quantità di sodio raccomandate è importante, ma la scelta dell’alimento da consumare deve tenere conto del potere nutrizionale che contiene: a parità di sodio, gli alimenti possono apportare nutrienti che aiutano a raggiungere il fabbisogno giornaliero e l’equilibrata alimentazione, quindi un valore nutritivo molto differente.

Perché fa bene, ma anche perché è gustoso il Grana Padano è tra i formaggi DOP più consumati al mondo. Ed è diventato un ingrediente irrinunciabile, capace di insaporire anche i piatti più semplici della cucina italiana (e non solo).