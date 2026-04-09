Il rapporto tra Zendaya e Sydney Sweeney torna a far discutere per una possibile tensione: ecco indiscrezioni e retroscena sulla vicenda

Tra le serie più attese e discusse degli ultimi anni, Euphoria torna a far parlare di sé; ma questa volta non solo per la trama. Al centro dell’attenzione ci sono Zendaya e Sydney Sweeney, protagoniste dello show e, secondo alcune indiscrezioni, sempre più distanti anche fuori dal set.

Negli ultimi giorni, infatti, il rapporto tra le due attrici e colleghe è infatti finito sotto i riflettori dopo la premiere della terza stagione della serie a Los Angeles. Un evento che avrebbe dovuto celebrare il ritorno dei Euphoria, ma che ha invece alimentato nuove voci su una possibile tensione tra le due.

Secondo alcune fonti, Zendaya e Sydney Sweeney avrebbero infatti evitato qualsiasi interazione durante la serata, arrivando in momenti diversi e mantenendo le distanze anche durante il red carpet. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha riacceso una narrativa già presente da tempo.

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Cosa sta succedendo (davvero) tra Zendaya e Sydney Sweeney

Le indiscrezioni parlano di una tensione che non sarebbe recente. «I produttori di Euphoria sono ben consapevoli che le due non vanno d’accordo» ha raccontato una fonte, aggiungendo che «le loro interazioni durante il press tour vengono ridotte al minimo per evitare momenti imbarazzanti».

Tra le possibili cause della distanza tra le due attrici ci sarebbe anche un elemento personale: Tom Holland. Secondo alcune ricostruzioni, «era un segreto a conoscenza di tutti che Sydney fosse attratta da Tom e avesse un atteggiamento molto amichevole con lui sul set», un comportamento che «non sarebbe piaciuto a Zendaya».

Un retroscena mai confermato ufficialmente, ma che, secondo alcune fonti, avrebbe segnato un punto di rottura nella loro relazione. Da allora, le due attrici avrebbero smesso di frequentarsi anche fuori dal lavoro.

A complicare ulteriormente il quadro ci sarebbero anche differenze di vedute personali.

«Non c’è mai stato un vero scontro, ma Zendaya si è allontanata» racconta un insider, sottolineando come le posizioni politiche delle due siano «molto diverse».

Nonostante tutto, è importante ricordare che nessuna delle due ha mai commentato direttamente questi pettegolezzi. E alcune fonti vicine alla produzione invitano alla cautela, sottolineando che «entrambe sono molto impegnate e lavorano continuamente», ridimensionando l’idea di un vero e proprio conflitto.

Resta però il fatto che la distanza tra Zendaya e Sydney Sweeney appare evidente; almeno pubblicamente.

Un contrasto che colpisce ancora di più se si pensa agli inizi, quando le due condividevano red carpet e interviste con naturalezza. Oggi, invece, la loro presenza nello stesso spazio sembra studiata per non incrociarsi.