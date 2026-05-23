Ondate di caldo sopra i 35 gradi trasformano le case in piccoli forni, soprattutto se non c'è l'aria condizionata. Ecco come sopravvivere in 10 mosse

La scorsa estate in Italia sono state registrate diverse ondate di caldo con temperature sopra i 35 gradi anche di sera. Chi vive in città lo sa: l’appartamento può trasformarsi in un piccolo forno, soprattutto se non avete l’aria condizionata o cercate di usarla il meno possibile per motivi di bolletta e ambiente.

La buona notizia è che potete abbassare di parecchio il disagio termico con qualche accorgimento furbo, molti dei quali non costano quasi nulla. Qui trovate 10 trucchi concreti per resistere al caldo estivo senza aria condizionata, partendo dalla casa, passando per il corpo e arrivando al letto.

Bloccare il caldo fuori: tapparelle, tende e piante

1. Chiudete tapparelle e finestre nelle ore centrali

Dalle 11 alle 17 tenete tapparelle, persiane, vetri e tende chiusi, soprattutto nelle stanze esposte a sud e ovest. L’aria che entrerebbe è calda e umida, quindi peggiorerebbe la situazione. Arieggiate solo la mattina presto e la sera tardi, creando corrente tra finestre opposte se possibile.

2. Scegliete tende chiare e, se potete, termiche

Le tende interne dovrebbero essere bianche o molto chiare, perché riflettono la luce. Le tende termiche o isolanti riducono in modo significativo il calore che entra: diversi studi indicano che, a seconda dell’esposizione, il sole che passa dai vetri può far aumentare la temperatura interna dal 65 al 77%. Vale la pena intervenire proprio lì.

3. Create ombra “verde” su balconi e terrazzi

Se avete un balcone o una terrazza assolata, riempitela di piante e rampicanti e, dove possibile, aggiungete un ombrellone da balcone. Le foglie schermano i raggi e assorbono parte del calore. Risultato: facciata meno rovente e qualche grado in meno percepito vicino alle finestre.

Dentro casa: eliminate le fonti di calore inutili

4. Spegnete elettrodomestici, forno e luci forti

Televisori, computer, caricabatterie, lampade alogene: tutto ciò che è acceso produce calore. Staccate ciò che non usate e preferite lampadine a basso consumo. Evitate forno tradizionale e asciugatrice nelle ore calde. Il phon, se proprio necessario, usatelo la sera tardi e per pochissimo.

5. Tenete sotto controllo l’umidità

Docce bollenti e bucato steso in casa al pomeriggio trasformano il soggiorno in una piccola sauna. Meglio programmare lavatrici e docce al mattino presto o alla sera, con finestra aperta per far uscire il vapore. Meno umidità significa caldo più sopportabile.

6. Pensate all’isolamento, soprattutto del sottotetto

Se abitate all’ultimo piano, il tetto prende tutto il sole. Isolare solaio e sottotetto è un investimento, ma fa la differenza ogni estate, perché riduce il surriscaldamento degli ambienti sottostanti. Molti tecnici dell’efficienza energetica confermano che un buon isolamento migliora anche il comfort in inverno.

Ventilatori intelligenti e trucchi “furbi”

7. Fate pace con il ventilatore: consuma 15 volte meno

Secondo gli esperti di energia, un ventilatore portatile consuma circa 15 volte meno di un condizionatore medio. Non abbassa la temperatura reale, ma muove l’aria e aiuta il sudore a evaporare, facendovi percepire meno caldo. Usatelo puntato leggermente di lato, non diretto sul viso, per evitare torcicollo e occhi secchi.

8. Sfruttate i ventilatori da soffitto nel modo giusto

Se potete installarli, i ventilatori da soffitto sono ancora più efficienti: si può risparmiare fino al 40% di energia e denaro in estate e fino al 10% in inverno. In estate le pale devono girare in senso antiorario, spingendo l’aria verso il basso e creando una brezza diffusa. Sceglieteli con funzione di inversione della rotazione, così in inverno rimandano l’aria calda accumulata in alto verso il basso.

9. Provate il trucco del ghiaccio

Ventilatore acceso ma aria tiepida? Mettete una ciotola piena di ghiaccio davanti alla ventola, su una superficie stabile. Il vapore freddo che si sprigiona verrà diffuso in stanza creando una sensazione simile a un climatizzatore “artigianale”. Solo attenzione all’acqua che si scioglie: niente pozzanghere vicino alle prese elettriche.

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Corpo e letto: la vostra climatizzazione personale

10. Alleggerite piatti, abiti e letto

Di giorno scegliete cibi ricchi d’acqua come frutta, verdura, insalate, yogurt, e limitate al minimo l’uso dei fornelli. Bevete spesso, anche senza sete, preferendo acqua fresca ma non ghiacciata. Indossate abiti ampi in cotone o lino e, quando la temperatura sale troppo, passate un panno bagnato e ben strizzato su polsi, collo e fronte.

Per la notte, preparate il letto con lenzuola di cotone leggero e niente tessuti sintetici, che trattengono il calore. I cuscini imbottiti con grano saraceno lasciano passare l’aria e restano più freschi; in alternativa esistono cuscini refrigeranti da tenere in frigo qualche ora. Un trucco low tech ma efficace: una bottiglia d’acqua congelata, avvolta in un panno sottile, ai piedi del letto. Aiuta a raffreddare il corpo nei punti giusti e concilia il sonno.

Un’ultima nota per chi il condizionatore ce l’ha ma vuole usarlo con criterio: accendetelo solo nelle ore più calde, a finestre chiuse, e poi spegnetelo mantenendo il fresco con questi trucchi. Il Ministero della Salute indica come ideale una temperatura interna di 24-25 °C, e gli esperti consigliano di non impostare l’impianto a più di 6 gradi in meno rispetto all’esterno, per evitare sbalzi termici e sprechi. Così respirate meglio voi e anche le vostre bollette.