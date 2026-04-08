Cosa hanno indossato le star di “Euphoria 3” alla premiére di Los Angeles? Da Zendaya a Sydney Sweeney: ecco le best dressed della serata.

Sono passati quattro anni dalla messa in onda dell’ultima puntata della serie e i fan quasi non ci speravano più e invece “Euphoria” sta per tornare.

Eh sì, finalmente il momento tanto atteso è arrivato: la terza stagione dell’iconica serie di HBO uscirà il prossimo 13 aprile e ieri sera i protagonisti dello show si sono ritrovati a Los Angeles per la prima grande premiére.

Sul tappeto rosso, tutti gli occhi erano puntati su Zendaya, che in queste ultime settimane ha fatto tanto parlare di sé per i quattro look ispirati al rito portafortuna delle spose che ha sfoggiato durante il press tour di “The Drama”.

Ma insieme a lei, oltre a Jacob Elordi, c’erano anche le altre grandi protagoniste della serie. Da Sydney Sweeney a Hunter Schafer, da Alexa Demie a Muade Apatow: ecco i look che le star di “Euphoria 3” hanno sfoggiato ieri sul red carpet della premiére.



I look delle star di "Euphoria 3" alla premiére di Los Angeles





Zendaya ha indossato un lungo abito, con lo strascico e lo scollo halter, che le lasciava completamente scoperta la schiena. Si tratta di un abito della collezione couture primavera 2026 di Ashi Studio, che lei ha indossato con un paio di décolleté marroni e gioielli Chopard (oltre all’ormai famoso anello da poco regalatole da Tom Holland).





Ha optato, invece, per il total white, Sydney Sweeney che ha calcato il red carpet dell’evento con un pezzo d’archivio: un abito-cappa bianco di una collezione del 2007 di Pierre Cardin, impreziosito da una cintura con il fiocco tempestata di strass e indossato con un paio dai riflessi metallizzati.





Decisamente più brillante, il look di “Jules”, alias Hunter Schafer che ha scelto uno slip dress dorato a dir poco scintillante di Roberto Cavalli, reso ancora più sensuale dagli inserti in mesh trasparenti sul punto vita.





Non è passato inosservato il look di un’altra star di “Euphoria 3”: Alexa Demie che per l’occasione ha scelto un abito vintage a righe nere e argento firmato Bob Mackie, lo stesso già indossato da Bette Midler negli anni ’90.





Chic in nero, anche Maude Apatow: il suo abito? È una creazione della collezione SS26 di Celine, un vestito stretto in vita da una cintura con il fiocco e con gonna a tulipano che lei ha abbinato a un paio di sandali a gabbia.

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