La timeline dei rumors sul divorzio, i problemi della coppia, e la smentita dell'ex Spice Girl. Ecco cosa succede veramente tra Victoria e David Beckham

I Beckham stanno divorziando?

Le voci sui guai nel matrimonio tra David e Victoria si sono moltiplicate nei tabloid sin dal Royal Wedding, dove Victoria Beckham aveva uno sguardo cupo e tutti i riflettori erano puntati sull'affascinante marito.

Naturalmente voci e gossip su una delle coppie più amate in assoluto ci sono sempre. E questo mette in grande crisi tutti i fan dei Beckham, che sui social media continuano a interrogarsi su cosa sta succendendo veramente.

Analizziamo uno per uno gli eventi e cerchiamo di capire se questo divorzio sta veramente accadendo o no.

L'ultimo indizio

In vista della sfilata della London Fashion Week, dove la linea di abbigliamento di Victoria celebra i 10 anni, l'ex Spice Girl ha lanciato un'app di chat con Facebook per aiutarla a rispondere alle domande dei fan.



Tuttavia, il giornale britannico Sun riporta che il software ha fornito risposte piuttosto confuse e meritevoli della nostra attenzione quando si trattava di rispondere alle domande sul matrimonio della star con il marito David.

Per testare il chatbot, la testata ha chiesto all'applicazione:

«Il divorzio da David ti renderebbe felice?»; domanda a cui la chatbot ha risposto: «Molto».



Ma la Victoria computerizzata ha risposto «Molto» (con una serie di emoji) anche alla domanda «Sei contenta con David?».

Insomma, segnali contrastanti che mandano in confusione tutti i fan.

Un altro segnale di crisi

Recentemente il Daily Mail ha riferito che David ha lasciato il suo manager di lunga data, che gestisce anche l'ex Posh, per una nuova squadra guidata dal suo amico David Gardner.

A guardare le cose con occhio critico, questo sembrerebbe essere un altro importante indizio che porta alla conferma di una spaccatura imminente tra i Beckham.

Ma la coppia, poco dopo le speculazioni su questo accaduto, ha rapidamente smentito tutti i rumors legati alla fine della loro storia d'amore.

I problemi della coppia

Di sicuro, quella dei Beckham non è una relazione semplice.

Infatti, mentre dilagano le voci sui social media, ci sono continui problemi nel matrimonio, lungo 19 anni.

In primo luogo, la difficoltà di Victoria ad accettare la nuova vita di David a Miami, dove ha lanciato una nuova squadra di Major League Soccer.

La stilista ha infatti visitato la città della Florida solo una volta da quando la notizia è stata annunciata a gennaio, scatenando nuove tensioni per la coppia.

In secondo luogo, David sembrerebbe essere stanco del continuo uso pubblicitario che Victoria Beckham fa dei loro figli Brooklyn, 19, Romeo, 15, Cruz, 13 e Harper, 6 anni.

Da ultimo, l'apparizione della famiglia, David Beckham escluso, sulla cover di Vogue per celebrare il 10° anniversario della sua linea d'abbigliamento.

Mentre David ama condividere momenti più spontanei e naturali con i suoi figli, fonti vicine alla coppia hanno detto che questo è motivo di scontro tra lui e Victoria, per il desiderio di lei di pubblicare costantemente momenti familiari - che spesso sembrano confezionati apposta per rafforzare il marchio - per i suoi 20,8 milioni di follower su Instagram.

Una fonte vicino alla coppia avrebbe confermato così: «David si arrabbia veramente tanto per quanto facilmente Victoria esponga sui social i loro figli. Questo sta diventando un problema serio tra i due».

Il bene dei figli prima di tutto

«La gente ha inventato tantissimi gossip per tutti i 19 anni del nostro nostro matrimonio, quindi David e io siamo abbastanza abituati a ignorare le assurdità e continuare a comportarci normalmente» - ha detto Victoria Beckham a Vogue.

«Ma queste cose hanno un effetto più ampio sulle persone intorno a noi, e questo è ingiusto».

Di certo la coppia si preoccupa di come i continui rumors sul divorzio possano influenzare o danneggiare i figli; motivo per cui «Hanno messo a sedere i bambini e hanno parlato con loro delle orribili e dolorosi voci che circolano» - ha commentato una fonte vicino alla famiglia.

Aggiungendo: «Sia David che Victoria sono molto trasparenti con i bambini perché vogliono assicurarsi che sappiano le cose direttamente da loro - e non le scoprano da altre parti».

La smentita di Victoria

Proprio mentre i rumors sull'imminente divorzio si facevano più insistenti, Victoria Beckham ha tenuto un discorso al Forbes Women Summit di New York, dove ha menzionato David in particolare e lo ha definito un "incredibile marito".

«Ci provo davvero, davvero tanto. Provo a fare del mio meglio per essere la migliore madre» - ha detto durante il discorso.

«Sto cercando di essere al tempo stesso la migliore moglie e la miglior professionista. Quando torno a casa, metto giù il telefono e passo il tempo con i bambini e con David.

Ho il supporto di un marito incredibile. Siamo veramente uguali in tutto ciò che facciamo a casa con i bambini, ad esempio quando sono fuori, è lui a cucinare e a portarli a scuola».

Parole d'amore quindi, che sembrano in grande contrasto con quello che si sente sui social media.