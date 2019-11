L'ex Spice Girl è sulla cover di Vogue Polonia e ha raccontato cosa significhi essere madre e condurre un impero della moda

Victoria Beckham è una donna incredibilmente impegnata.

Gestisce autonomamente il suo impero della moda e di recente ha anche lanciato una linea beauty, Victoria Beckham Beauty.

Ma se le chiedete qual è il suo successo più grande la risposta non ha niente a che fare con la sua carriera.

Victoria, 45 anni, ha posato per la copertina di Vogue Polonia, rivelando durante l'intervista che essere una «brava madre» è ciò che le piace di più di se stessa.

(Continua sotto la foto)





La ex Spice Girl ha rivelato che «sogna sempre in grande» e «lavora sodo» per destreggiarsi tra il suo ruolo di mamma e il suo crescente impero di moda.

D'altra parte è mamma di quattro figli: Brooklyn, 20 anni, Romeo, 17, Cruz, 14 e Harper, 8, tutti nati dal matrimonio con David Beckham.

Victoria ha anche parlato apertamente delle sue speranze per il futuro e della sua responsabilità come celebrità.



Ha detto: «Voglio far sentire le donne che sono la migliore versione di se stesse».

E ancora: «Se riesco a ispirare chiunque a seguire i propri sogni, non importa quante volte gli venga detto di no, allora sarò soddisfatta del mio lavoro».

Ha concluso con una riflessione sull'ambiente:

«Tutti abbiamo la responsabilità di prenderci cura di ciò che ci circonda. Se sei famoso puoi, anzi devi, usare la tua voce in modo positivo e per una buona causa».