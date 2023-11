Il team di re Carlo ha avvertito gli ospiti di non menzionare il principe Harry e Meghan Markle alla festa di compleanno del monarca

Re Carlo III compie oggi 75 anni.

Si tratta di una compleanno importante, ma l'occasione è particolarmente significativa poiché questo è il primo compleanno del monarca dalla sua tanto attesa incoronazione ufficiale lo scorso maggio.

I festeggiamenti sono già iniziati ieri, quando Carlo III ha partecipato a un un afternoon tea nei giardini di Highgrove, insieme a residenti locali che come lui sono nati in 1948. Oggi invece, proprio in occasione del suo compleanno, lancerà un progetto di beneficienza, il Coronation Food Project, che ha l'obiettivo di contrastare la povertà alimentare.

E per concludere la giornata, non poteva ovviamente mancare una serata in famiglia.

Secondo le indiscrezioni, infatti, Carlo III avrebbe organizzato una cena al castello Windsor con la moglie, la regina Camilla, la sorella Anna, e il primogenito William con la moglie Kate e i loro tre figli: George, Charlotte e Louis.

Mancano all'appello il principe Harry e Meghan Markle, che sono rimasti in California. E re Carlo non potrebbe essere più contento di così.

Secondo quanto riportato dai tabloid britannici, il monarca non ne voleva assolutamente sapere del suo figlio più giovane e della nuora americana. Al punto che i suoi rappresentanti hanno dato istruzioni agli ospiti di non menzionare i nomi di Harry e Meghan durante le celebrazioni del compleanno reale.

«Il re è determinato a festeggiare il suo 75esimo compleanno senza alcuna interruzione», ha raccontato un insider, aggiungendo: «Non vuole che la giornata venga oscurata da persone che non sono presenti – gli innominabili, come li chiama ora lo staff».

La risposta del principe Harry ai commenti di re Carlo

Il principe Harry pare essere completamente impassibile per il fatto di non essere stato invitato alle celebrazioni del 75esimo compleanno del padre Carlo.

Secondo un esperto reale, l'amara spaccatura tra il duca di Sussex e la famiglia reale non mostra segni di guarigione.

La relazione tra padre e figlio è infatti precipitata negli ultimi anni dopo che Harry e Meghan Markle hanno fatto diverse affermazioni negative contro la royal family. In particolare quelle presentate dallo stesso principe nel suo libro autobiografico, Spare.

Dati i recenti eventi, secondo gli esperti reali, potrebbero volerci anni prima di una sana riconciliazione tra il principe Harry con il resto della famiglia; in particolare con il fratello, il principe William, e il padre, re Carlo.

