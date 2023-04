Secondo gli esperti non c'è più posto per il principe Harry nella famiglia reale: «Non tornerà mai a vivere a Londra»

Il principe Harry e Meghan Markle non hanno ancora confermato la loro presenza all’incoronazione di re Carlo il prossimo 6 maggio.

**Harry e Meghan parteciperanno all'incoronazione di Carlo solo a una condizione**

Ma una cosa ormai è certa: è pressoché impossibile che il duca di Sussex torni a Londra per un lavoro da reale a tempo pieno.

Secondo gli esperti infatti, non importa se il principe Harry abbia il desiderio di tornare a Palazzo, ormai non c’è più posto per lui.

Andrew Larman, autore di The Windsors at War, ha infatti dichiarato:

«Mi sembra chiaro che Harry non abbia alcun interesse a riconciliarsi con la sua famiglia. Adesso ha una nuova vita, è completamente diversa e non può tornare indietro.

Non c'è alcuna possibilità che torni in Gran Bretagna e conduca qui una vita normale».

Come ormai sicuramente saprete, il duca e la duchessa del Sussex hanno rinunciato ai loro ruoli da membri senior della famiglia reale nel 2020, in favore di una nuova vita come cittadini privati ​​a Montecito, nel sud della California.

Da allora, il rapporto della coppia con il resto della famiglia reale non è stato particolarmente positivo.

Dall’intervista a Oprah ai loro vari progetti mediatici, Harry e Meghan hanno iniziato a esprimere il loro disappunto nei confronti della monarchia britannica.

Il colpo finale è poi arrivato a gennaio quando è uscito Spare, il libro autobiografico del principe Harry, in cui ha raccontato nei minimi dettagli la sua faida con il fratello William e il padre Carlo.