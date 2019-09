Il Prinicpe Harry, Meghan e il piccolo Archie sono pronti per partire per il loro primo tour in tre, direzione: l'amato Sudafrica. Ecco cosa ne sappiamo

Il principe Harry è impaziente di intraprendere il suo prossimo viaggio in Africa con la moglie Meghan Markle e il figlio Archie.

Durante il fine settimana, Harry ha dichiarato ufficialmente l'imminente partenza per il primo tour reale da quando è nato Archie con un post sul suo account Instagram, congiunto con Meghan.

«Tra poche settimane la nostra famiglia inizierà il suo primo tour ufficiale in Africa, una regione del mondo che negli ultimi due decenni è stata come una seconda casa per me - ha scritto il Duca del Sussex - Il nostro team ha contribuito a creare un programma significativo che siamo molto entusiasti di condividere con voi».

E ancora: «Per quanto mi riguarda, non vedo l'ora di presentare mia moglie e mio figlio al Sudafrica!».

Durante il viaggio, tutti e tre insieme (Harry, Merghan e Archie) visiteranno il Sudafrica, mentre il principe Harry viaggerà anche in Malawi, Angola and Botswana.

Il viaggio di Meghan e Harry in Sudafrica è una visita ufficiale su richiesta del Foreign and Commonwealth Office del Regno Unito.

I media britannici hanno riferito che la visita si concentrerà sull'emancipazione, l'educazione e il miglioramento della vita dei giovani.

I dettagli sul tour della coppia sono stati riportati per la prima volta ad aprile, alimentando le speculazioni sul fatto che potessero essere intenzionati a trasferirsi a lungo termine nel continente.

**Harry e Meghan si trasferiranno davvero in Africa?**