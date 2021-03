Il principe Harry ha un nuovo lavoro in California, sarà il Chief Impact Officer di BetterUp, una start-up della Silicon Valley

Il principe Harry ha trovato lavoro!

È stato nominato Chief Impact Officer di BetterUp, una start-up della Silicon Valley, che offre supporto personalizzato e servizi che «rafforzano il benessere generale», con l'obiettivo di consentire ai clienti di «migliorare le prestazioni personali e professionali».

Il principe Harry, nel suo nuovo ruolo lontano dalla royal family, si occuperà di dare input e creare strategie sulle decisioni alla base del prodotto e riguardo ai contributi di beneficenza.

Inoltre, sarà il volto della società durante conferenze pubbliche che hanno come argomento la salute mentale.

In foto un'immagine della pagina dedicata alla leadership del sito di Better Up

Di che lavoro si tratta?

Questo lavoro del principe Harry è l'ultimo di una serie di contratti privati che il duca di Sussex e sua moglie, Meghan Markle, si sono assicurati da quando hanno lasciato la famiglia reale l'anno scorso - tra cui Netflix e Spotify.

Sul sito web di BetterUp si può trovare la bio del principe Harry, in cui viene descritto come un veterano militare, un umanitario, un ambientalista e uno dei primi sostenitori del benessere mentale.

Riguardo l'azienda invece si legge:

«Dal 2013 siamo stati pionieri della crescita per la persona nella sua totalità. Crediamo che il benessere e le massime prestazioni lavorative vadano di pari passo. E che attraverso il supporto personalizzato e il rafforzamento della forma fisica, si possano migliorare le prestazioni personali e professionali».

«L'esperienza BetterUp riunisce esperti di coaching di livello mondiale, tecnologia di intelligenza artificiale e scienze comportamentali per fornire un cambiamento su larga scala, migliorando la resilienza, l'adattabilità e l'efficacia individuali.

I risultati? Aiutare le persone a vivere vite più significative e vivaci».

Ecco perché il principe Harry ha accettato quest'offerta

La salute mentale è qualcosa di cui Harry è sempre stato appassionato. In passato, ha parlato più volte delle sue esperienze e lotte personali, e ha collaborato con organizzazioni benefiche che supportano tutti coloro che sono vittime di malesseri psicologici.

Ma quello che potrebbe aver convinto il principe Harry ad accettare questo lavoro potrebbero essere stati i malesseri recentemente resi pubblici da Meghan Markle, molto simili a quelli che aveva vissuto Lady Di.

Meghan infatti, durante l'intervista con Oprah, ha rivelato di aver avuto pensieri suicidi durante il suo tempo nella famiglia reale.

Spiegando la sua decisione di accettare il lavoro, Harry ha detto al Wall Street Journal:

«Intendo contribuire a creare un impatto nella vita delle persone. Il coaching proattivo offre infinite possibilità di sviluppo personale, maggiore consapevolezza e una vita migliore a tutto tondo».