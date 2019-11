Serena William si è lasciata scappare l'informazione mentre elogiava la loro amicizia: Meghan Markle ha portato Archie in America mesi fa di nascosto

Mentre Harry e Meghan preparano il prossimo viaggio in America per il Thanksgiving, Serena William ha rivelato (per sbaglio) che Baby Archie è già volato oltre Oceano mesi fa, senza che nessuno se ne sia accorto.

La tennista si è lasciata accidentalmente scappare la notizia durante un'intervista con Access Hollywood.

Meghan fece un rapido viaggio a New York per partecipare alla finale U.S. Open e incoraggiare l'amica sul campo. La Duchessa prese parte nel pubblico della partita, poi tornò a Londra diretta.

Essendo sempre stata vista da sola, si è pensato che Archie fosse rimasto in Inghilterra.

Ma così non è stato.



Serena Williams si è lasciata scappare l'informazione mentre stava parlando del trattamento mediatico che Meghan ha ricevuto da quando è entrata a far parte della famiglia reale, e di come la Duchessa sia rimasta l'amica di sempre, nonostante tutto.

«Sono sicura che molte persone non possano capire la situazione [la quantità di attenzione e scrutinio che Meghan ha come reale] - ha iniziato Serena Williams - Penso davvero che sia letteralmente la persona più forte che io conosca e la più bella, la più dolce».

«Ha volato dall'altra parte dell'Oceano con un neonato solo per vedermi giocare a New York ed è tornata indietro la stessa notte. Io personalmente non penso che ce l'avrei fatta».

E ancora: «Questo ti fa capire che persona straordinaria è Meghan. È solo una delle tante cose che ha fatto per me. La chiamo, le scrivo in qualsiasi momento, quando piango o quando sono arrabbiata. Lei è sempre lì, e non importa cosa le stia capitando, non rinuncia mai ad ascoltarmi e a passare del tempo con me. È semplicemente fantastica».

Poco dopo il viaggio di Meghan, Page Six aveva riferito che la Duchessa cercò deliberatamente di mantenere la cosa il più segreta possibile.

Dopo le critiche e l'assalto dei paparazzi in occasione del baby shower presso il Mark Hotel a New York, pare che Meghan abbia imparato la lezione.

Era a New York per sostenere Serena William e rivedere alcuni altri vecchi amici, ma era determinata a mantenere tutto molto discreto e il più nascosto possibile.

Si può dire che ci è chiaramente riuscita, considerando che nessuno ha saputo del suo compagno di viaggio.