Dopo l'apparizione sul red carpet del Met Gala di Liam Hemsworth e Miley Cyrus i fan hanno iniziato a pensare che la cantante sia incinta: ecco perché

Il primo Met Gala di Miley Cyrus e Liam Hemsworth come marito e moglie non ha deluso.

La coppia, 26 anni lei e 29 lui, ha sfliato sul tappeto rosa mano nella mano per poi scappare all'after party organizzato da Gucci. Ma è stato proprio lì, su quel tappeto rosa, che i fan della coppia hanno iniziato a chiedersi se Miley non sia incinta.

Tutto è partito quando la cantante ha pubblicato una foto su Instagram di lei e Liam con scritto «Mommy and Daddy».

Le speculazioni sulla possibile gravidanza dopo questa caption molto criptica sono iniziate immediatamente.

(Continua sotto la foto)

Quindi Miley e Liam stanno aspettano il loro primo figlio insieme o i fan hanno male interpretato la situazione?

Ai commenti dei fan che chiedevano spiegazioni né Miley né Liam hanno mai dato una risposta.

Nella foto in questione Miley compare prima con Liam e poi con Demi Moore, e potrebbe anche essere che la cantante abbia usato i nomignoli Mommy and Daddy in modo affettuso riferendosi a loro due.

E dunque potrebbe essere che i fan siano saltati a conclusioni inesatte.

All'inizio di quest'anno c'erano state altre voci su una presunta gravidanza, ma gli sposi le avevano messe a tacere in modo molto immediato e drammatico.

Miley aveva detto: «I’m not ‘egg-expecting’ but it’s ‘egg-celent’ to hear everyone is so ‘happy for us’… we’re happy for us too!» - usando un gioco di parole che faceva riferimento alla sfida di Instagram tra Kylie Jenner e un uovo.



E anche Liam aveva fatto sapere che al momento non stanno cercando bambini:

«Abbiamo così tanti cani ora, non potremmo portare un bambino in casa nostra adesso. Ma un giorno, sapremo quando è il momento giusto. Ma ora? Assolutamente no».