Non è tutto rose e fiori a Kensington Palace: Meghan Markle fa fatica ad accettare (e a seguire) certe regole del protocollo reale

Meghan Markle sta toccando con mano quanto possa essere difficile essere un membro della famiglia reale.

L’ex attrice ormai da due mesi si divide tra visite ufficiali e incontri istituzionali, ma si sta rendendo conto che la vita da Duchessa del Sussex è fatta di alti e bassi.



In particolare, ci sono alcune regole di protocollo che non riesce a comprendere e cui fa fatica ad adattarsi.



Tutto poi è amplificato dai media, che non si lasciano sfuggire alcun suo movimento, specie le gaffe.



(Continua sotto la foto)

La difficoltà di Meghan



Nonostante si sia adattata abbastanza in fretta alla minuzia di cose che si possono e non si possono fare, «Meghan trova certe imposizioni di palazzo difficili da capire.

Per esempio il fatto che la regina preferisca che le donne della famiglia indossino vestitini e gonne piuttosto che tailleur pantalone.

Spesso chiede a Harry perché le cose debbano essere fatte in un certo modo», racconta una fonte a People, che ha fatto della questione il pezzo di copertina di questa settimana.



«Credo che per lei sia frustrante a volte, ma questa è la sua nuova vita e dovrà farci i conti», prosegue.



I riflettori puntati



Da quando è diventata moglie del principe Harry non c’è sua uscita che non sia sviscerata al millimetro, come d’altronde è sempre stato anche per Kate Middleton.

Ma se la Duchessa di Cambridge ha avuto anni per prepararsi al fianco di William, per Meghan il tempo è stato molto più breve, provenendo per di più da un ambiente molto diverso.

Le prime incertezze riguardo al protocollo sono emerse subito, già nel suo primo viaggio da sola con la Regina, quando era piuttosto impacciata sulla posizione da tenere rispetto alla sovrana e sulle mosse da fare in pubblico.

Stessa cosa si è ripetuta con Harry, quando in alcune ricorrenze istituzionali ha tentato di prenderlo per mano in presenza di Elisabetta II (cosa sconsigliata dal protocollo).

Infine la gaffe delle gambe accavallate nella celebre foto.



Il dovere di misurare le parole



Introdursi nel suo nuovo mondo è una sfida continua, anche quando si tratta di manifestare le proprie idee.

Meghan, per esempio, si è sempre definita una femminista, termine che compare anche sulla sua pagina ufficiale sul sito della Monarchia.

In occasione del party in giardino nella residenza dell’Ambasciatore britannico a Dublino, Meghan ha espresso il suo apprezzamento per i risultati del referendum sull’aborto.

Peccato che la sua dichiarazione sia stata subito postata su Twitter dalla senatrice Catherine Noone (che poco dopo ha cancellato il tweet, probabilmente sotto spinta della Casa Reale).

Un passo falso, quello di Meghan, visto che i Windsor non esprimono mai pubblicamente le loro idee politiche.



«All’interno della famiglia reale possono parlare liberamente, ma tutti conoscono le regole. Lei sta imparando che è difficile trovare qualcuno di cui fidarsi al di fuori», spiega il biografo reale Robert Lacey.



L’aiuto di Harry



In questa fase di transizione, di certo la persona più fidata è il Principe, che la guida e la aiuta, standole a fianco e conducendola per mano all’interno della vera vita di palazzo, come sostiene il fotografo Mark Stewart.



Meghan inoltre sta continuando a studiare il protocollo grazie a Samantha Cohen, ex segretaria privata della regina.