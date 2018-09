Un test di fertilità prima del matrimonio, la pressione per avere un maschio: cosa c'è di vero (e cosa no) sui rumors che riguardano Meghan Markle incinta

Quando si tratta degli eredi al trono, alla famiglia reale piace fare le cose in modo tradizionale: prima viene l'amore, poi il matrimonio e dopo un po' un nascituro.

Da questo punto di vista Harry e Meghan hanno tutte le carte in regola: c'è stato l'amore, c'è stato il matrimonio, ma quando ci sarà un piccolo nuovo erede?

Tantissimi sono i rumors a riguardo, ma andiamo con ordine e analizziamone uno alla volta.

Perché molti sono solo dicerie.

Il test di fertilità prima del matrimonio

Alcune voci - decisamente sessiste, tra l'altro - riferivano l'obbligo di Meghan Markle di sottoporsi a un test di fertilità prima di sposare il principe Harry.

E le stesse voci girarono anche quando Kate Middleton sposò il principe William.

Ma sono vere?



Molto probabilmente no.

Il test di fertilità, oltre a essere abbastanza invasivo, è anche un fenomeno relativamente moderno, e quindi non ci sono precedenti tradizioni reali a riguardo.

È impensabile dunque che il palazzo abbia messo pressione alla due donne in questo senso.

Quanti figli dovranno avere Harry e Meghan?

Dipende da loro. Anche in questo caso, per fortuna, non ci sono regole o assurde tradizioni che vincolano la coppia ad avere un certo numero di bambini.

Harry e Meghan hanno dimostrato più volte, durante i loro appuntamenti pubblici, che hanno deciso di fare di testa loro, non seguendo quindi sempre le ligie regole della royal family ma anzi rompendo il protocollo in diverse occasioni.

Quindi siamo certi che il numero di figli che avranno sarà tutto una loro scelta; anche se di recente i due giovani reali avevano dichiarato di voler due figli (così come tutti i figli della Regina e gli appartenenti alla famiglia reale, ad eccezione di William e Kate che sono a quota 3).

Le regole sulla gravidanza e il parto

Per quanto riguarda l'annuncio del lieto evento e successivamente il momento del parto ci sono invece regole abbastanza severe.

A dire il vero ci sono tonnellate di regole quando si tratta di gravidanze reali, ma possiamo sintetizzare le più importanti:

1. Il protocollo stabilisce che la Regina venga a conoscenza della gravidanza prima di tutti.

2. Niente feste o baby shower per le mamme della famiglia reale

3. I reali devono condividere le foto dei loro figli con il pubblico.

4. Le donne, durante il parto, sono affiancate da un team di ostetriche precedentemente approvato.

Maschio o femmina?

Fortunatamente non ci sono pressioni di alcun tipo riguardo al sesso del nascituro.

Il detto Only men can rule England (che tradotto è: solo gli uomini possono governare l'Inghilterra) è sparito da parecchi decenni - altrimenti non avremmo avuto la Regina Elisabetta al comando da più di 60 anni.

Quindi la pressione per avere un erede maschio non è più qualcosa di cui le mogli reali devono fare i conti.

Per fortuna.