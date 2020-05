Megan Fox e Brian Austin Green si sono lasciati: a confermare la separazione è stato lo stesso Brian che ne ha anche spiegato il motivo

Megan Fox e Brian Austin Green si sono lasciati dopo dieci anni di matrimonio e tre figli: Noah, 7 anni, Bodhi, 6, e Journey, 3.

Già da tempo giravano voci su una possibile rottura della coppia, ma a confermare i presentimenti di molti è stato lo stesso attore di Beverly Hills 90210, 46 anni, che nel suo podcast With Brian Austin Green racconta ai fan di essersi separato dalla moglie.

È lui stesso a raccontare che tra lui e Megan Fox, 34 anni, le cose avevano cominciato ad andare male verso la fine del 2019, quando ognuno ha deciso di seguire la propria strada.

I fan ne sono venuti a conoscenza solo ora perché entrambi gli attori avevano deciso di non commentare la loro separazione con la stampa.

(Continua sotto la foto)

Perché Megan Fox e Brian Austin Green si sono lasciati?

A quanto pare, l'addio della coppia è stato pacifico e senza rancori.

Durante il podcast, Brian Austin Green ha detto:

«Abbiamo avuto una relazione straordinaria. Io so che la amerò sempre e che lei mi amerà per sempre».

E ancora: «Come famiglia, abbiamo costruito qualcosa di davvero bello e speciale. Non vogliamo perderlo. Cercheremo di restare amici e di essere uniti di fronte ai bambini. Faremo le vacanze tutti insieme e staremo uniti per loro, i nostri figli».

Riguardo il motivo della rottura, alcuni pensano che Megan Fox abbia iniziato a uscire con il Machine Gun Kelly (anche detto Colson) con cui l'attrice ha condiviso il set di Midnight In The Switchgrass.

A riguardo, Brian ha detto:

«Ha incontrato questo ragazzo, Colson, sul set. Io non l'ho mai incontrato, ma con Megan abbiamo parlato di lui e mi ha detto che è un bravo ragazzo. Sono solo amici per adesso.

Non voglio che la gente la pensi che lei sia in qualche modo la cattiva della situazione e che io sia la vittima. Ma non so cosa succederà in futuro. Non voglio fare previsioni».