Doria Ragland, la mamma di Meghan, si è trasferita a casa della figlia e di Harry per fare la nonna a tempo pieno e prendersi cura di Archie

La mamma di Meghan torna a essere una pedina fondamentale nella vita di Harry e Meghan.

A gennaio, il duca e la duchessa del Sussex hanno annunciato che avrebbero fatto un passo indietro come membri senior della famiglia reale. A febbraio si sono trasferiti in Canada. A marzo, hanno partecipato al loro ultimo evento ufficiale come rappresentanti della corona. In Aprile la coppia si è spostata negli Stati Uniti, a Los Angeles.

**Il principe Harry fa fatica ad adattarsi alla nuova vita in America (ma non è per Meghan che lo sta facendo)**

Oggi, secondo nuovi rumors, la mamma di Meghan Markle, Doria Ragland, si è trasferita a vivere in casa con la famiglia Sussex.

È risaputo che una delle motivazioni del trasferimento oltre oceano della coppia fosse il desiderio di Meghan di essere più vicina a sua mamma e ai suoi amici.

Ora sembrerebbe che Meghan Markle abbia avuto ciò che voleva: mamma Doria si sarebbe infatti trasferita con il duca e la duchessa del Sussex nella loro nuova villa a Los Angeles, per dare una mano ai genitori nella gestione e la cura del piccolo Archie.

**Il rapporto tra Harry e Meghan è «più forte che mai» (grazie alla quarantena)**

(Continua sotto la foto)

Come (con)vivono i Sussex e Doria

Secondo le indiscrezioni, Doria Ragland, 63 anni, è diventata una tata non ufficiale per suo nipote Archie e continuerà ad aiutare Meghan, 38, e Harry, 35, qualora decidessero di avere altri bambini.

**Harry e Meghan hanno chiesto al principe Carlo di pagare le spese per la loro sicurezza**

Una fonte ha detto al The Sun: «Doria ha i suoi alloggi separati, e anche se alcuni amici di Harry lo hanno deriso perché ora vive con la suocera, lui ha un ottimo rapporto con lei».

Un'altra fonte ha riferito al DailyMail che Meghan vede sua madre come «la sua roccia». Sicuramente nonna Doria si prenderà cura di Archie, e sarà un grande aiuto a Harry e Meghan.

**Harry e Meghan: altro che nuovi progetti, si stanno prendendo una pausa dopo l'uscita dalla Royal Family**

Doria Ragland viveva già a Los Angeles, ma questa non è la prima volta che si è trasferita in casa con la famiglia Sussex: in precedenza era rimasta con la coppia al Frogmore Cottage, a Windsor, trasferendosi poco prima della nascita di Archie.