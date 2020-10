Justin e Hailey Bieber hanno le idee chiare sul loro futuro. Sposati da due anni, riguardo ai figli dicono: «Accadrà, ma non ora. C'è tempo»

Segretamente sposati per la prima volta nel 2018, e poi di nuovo un anno dopo con una cerimonia per amici e parenti, Hailey Baldwin e Justin Bieber stanno vivendo il loro felici e contenti.

E in occasione del loro anniversario, Justin e Hailey raccontano i retroscena del matrimonio, della vita di coppia e del loro amore in un'intervista per Vogue Italia.

Nell'intervista, le due star hanno parlato del loro costante impegno per avere una relazione sana, e lasciato indizi sul loro futuro come coppia.

La splendida modella, 23 anni, e il cantante, 26, hanno infatti rivelato che per il momento non stanno cercando di allargare una famiglia, e che avere figli non è nei loro piani a breve termine.

Ecco cos'hanno detto Justin e Hailey Bieber a riguardo.

**E se vi dicessimo che Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno trasformato in reality la loro quarantena?**

(Continua sotto la foto)

Justin e Hailey Bieber vogliono dei figli, ma non nell'immediato

La coppia ha raccontato che si sente ancora nella fase di novelli sposi, e che per ora «ci stiamo semplicemente godendo il nostro tempo insieme e ci stiamo conoscendo ancora più a fondo».

In effetti, Justin e Hailey si sono davvero presi il loro tempo in questi ultimi due anni per godersi a pieno la felicità coniugale, anche con alti e bassi.

**Justin Bieber mette dura prova il suo matrimonio con Hailey Baldwin (per colpa della depressione)**

Durante l'intervista, la modella ha parlato di come lei e Justin abbiano imparato a bilanciarsi a vicenda:

«Io sono quella che 'pensa', lui è quello che 'sente' - ha spiegato - Io sono logica, lui è emotivo. Lui è un artista, io sono un pensatore, e quando risolvo un problema lo faccio sempre con la mente. Justin mi sta aiutando a tirare fuori le emozioni e io lo aiuto ad essere di più analitico. Questo bilanciamento delle anime è anche sensuale».

**Hailey Baldwin racconta il vero segreto del suo matrimonio felice con Justin Bieber**

Riguardo ad avere figli e allargare la famiglia, Hailey ha detto: «La cosa strana è che ho sempre desiderato avere figli da giovane, ma ora che sono sposata ne sento meno il bisogno».

«Sono una ragazza ambiziosa con molti progetti - ha continuato Hailey, aggiungendo - Accadrà, ma non ora».

Justin, da bravo marito solidale, era completamente d'accordo con sua moglie: «Siamo ancora sposati da poco, c'è tempo» ha detto Justin.

**Tutto quello che dovreste sapere di Justin Bieber (e che non avete mai osato cercare su Google)**