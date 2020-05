Sarà possibile seguire la quarantena di Justin Bieber e Hailey Baldwin in un reality in onda su Facebook con tre puntate a settimana, The Biebers on Watch

Justin Bieber e Hailey Baldwin apriranno (virtualmente) le porte della loro casa per una nuova serie su Facebook Watch, The Biebers on Watch.

Lunedì, la coppia ha infatti debuttato con la prima puntata del nuovo show di 12 episodi, che sarà girato interamente con le telecamere GoPro dentro la loro casa di Toronto, dove stanno passando la quarantena.

Secondo i rumors ci saranno tre nuovi episodi a settimana (per le prossime tre settimane): lunedì, mercoledì e venerdì.

In più, ogni venerdì, dopo l'episodio, Justin e Hailey ospiteranno una sessione di Facebook Live per rispondere alle domande dei fan.

Lake Day with the Biebers Hailey and I went down to the lake Posted by Justin Bieber on Saturday, April 25, 2020

Di cosa parla The Biebers on Watch, il reality di Hailey e Justin Bieber

Nel primo episodio della serie, Justin Bieber presenta lo show, dandone le indicazioni principali e spiegando che queste puntate hanno l'obiettivo di tenere un po' di compagnia ai fan chiusi in casa.

Nella puntata, della durata di 10 minuti, la coppia prende una barca e si dirige in mezzo al lago adiacente alla tenuta Bieber, dove raccontano senza freni degli alti e bassi bassi della loro relazione, compresi la loro rottura di qualche anno fa e il matrimonio.

Justin Bieber e Hailey Baldwin mostreranno come passano le giornate in quarantena, ma parleranno anche di futuri progetti lavorativi (come il nuovo singolo di Justin Stuck With You in collaborazione con Ariana Grande) e della loro storia d'amore.

Ci saranno anche una serie di conversazioni e varie attività che riguardano la sfera privata della coppia, i loro amici famosi e la loro famiglia.