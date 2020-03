Bradley Cooper e Katie Holmes stanno insieme già da qualche mese secondo gli ultimi rumors dall'America e, a quanto si dice, stanno facendo sul serio

Bradley Cooper e Katie Holmes? Secondo alcuni rumors, i due attori hanno una relazione.

E secondo quanto riferito, pare stiano uscendo già da qualche mese ormai, e che sono molto cauti su questa loro nuova relazione, in quanto vogliono continuare a frequentarsi in segreto.

(Come d'altra parte entrambi hanno provato a fare con le rispettive relazioni precedenti finché è stato possibile).

La notizia bomba è stata lanciata da Ok! Magazine, il cui ultimo numero sembra avere molte informazioni sulla vita amorosa dei due attori.

(Continua sotto la foto)

Secondo Ok! Magazine Bradley Cooper e Katie Holmes si sono innamorati dopo essersi incontrati per la prima volta a New York.

Vivono a pochi isolati di distanza e si sarebbero imbattuti l'uno nell'altro per caso, nel bar del quartiere.

Una fonte avrebbe detto che, dopo i soliti convenevoli, Bradley Cooper avrebbe chiesto il numero di telefono a Katie Holmes, ma lei non si aspettava niente.

Pochi giorni dopo, invece, Bradley Cooper ha chiamato. La loro storia è così iniziata a sbocciare, e secondo le fonti va avanti da tre mesi.

Nè Katie Holmes né Bradley Cooper hanno confermato (o negato) i rumors sulla loro relazione.

Ma i fan dei due attori hanno fatto giustamente notare che entrambi sono estremamente privati, e che quindi sarà difficile ricevere una loro dichiarazione pubblica sulla frequentazione.

L'articolo parla anche della separazione di Katie Holmes dall'attore Jamie Foxx e della sua nuova ricerca dell'amore.

Una fonte avrebbe detto che Katie Holmes si sarebbe confidata con sua figlia Suri, di 13 anni avuta l'ex marito Tom Cruise, raccontandole che si diceva pronta a trovare Mr. Right (aka la persona giusta).

Secondo quanto riferito, Suri avrebbe dato a sua madre il via libera e Katie sarebbe pronta a fare sul serio.