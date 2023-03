Dopo che il video in cui bacia Harry Styles è diventato virale, Emily Ratajkowski «implora» il perdono dell'(ex) amica Olivia Wilde

Il video di Harry Styles ed Emily Ratajkowski che si baciano a Tokyo dopo un concerto del cantante è diventato rapidamente virale nel fine settimana.

Non solo perché è nata una nuova (e inaspettata) coppia di celebrità, ma perché - come hanno fatto notare i fan - EmRata è (o perlomeno era) amica della ex di Harry, Olivia Wilde.

Non solo.

Solo qualche mese fa le due donne erano state viste insieme in prima fila al concerto a Parigi di Harry Styles, ballando e divertendosi. Dove c’è chi vocifera che Olivia potrebbe averli addirittura presentati.

La regista di Don't Worry Darling e Emily Ratajkowski sono state poi fotografate insieme lo scorso 12 marzo, alla festa degli Oscar di Vanity Fair.

Insomma, c'è chi accusa la modella di essersi dimenticata del girl code - la legge non scritta che sancisce che non si possono avere relazioni con gli ex delle proprie amiche - quando ha baciato Harry Styles.

Il triangolo amoroso tra Emily Ratajkowski, Harry Styles e Olivia Wilde

Dopo che il bollente video di baci tra Harry Styles e Emily Ratajkowski è diventato virale, una fonte ha detto a Page Six che la modella sta «implorando» il perdono di Olivia Wilde; aggiungendo: «Questo è un tradimento vero e proprio».

Secondo il tabloid britannico The Sun, però, la relazione tra Harry Style ed EmRata va già avanti da un po' di tempo.

Al punto che potrebbe essere già stata in corso durante l'ultimo scatto delle due amiche nella notte degli Oscar di qualche settimana fa.

Una fonte vicina a Olivia Wilde ha praticamente confermato che l'attrice sapeva della relazione di Harry e Emily.

«Sta lontana da questo gossip e sta seguendo la sua strada» ha spiegato la fonte. «È concentrata sui suoi figli e sul suo lavoro. Non vuole avere niente a che fare con questo casino».

Olivia Wilde e Harry Styles sono usciti insieme per due anni fino a quando non hanno deciso entrambi di lasciarsi nel novembre 2022. Al momento non si sa però quando Harry e EmRata abbiano iniziato a uscire insieme.