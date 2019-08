Il Principe Harry e Meghan hanno assunto un esperto di comunicazioni digitali per diventare "re e regina" dei social network: ecco chi è e che compito ha

Il principe Harry e Meghan Markle hanno assunto un guru del web come nuovo social media manager per rafforzare la loro presenza online.

Una fonte vicino ai duchi del Sussex avrebbe dichiarato: «Harry e Meghan vogliono conquistare il mondo e vogliono farlo attraverso il prisma dei social media per connettersi davvero con i loro seguaci».

Secondo quanto riferito, per il ruolo è stato scelto David Watkins, 26 anni, precedentemente impiegato nei canali social dell'elegante marchio di moda Burberry.

**Harry e Meghan si trasferiranno davvero in Africa?**

Mentre i William e Kate condividono il team di esperti social con Buckingham Palace, Harry e Meghan hanno preferito staccarsi e fare - ancora una volta - le cose a modo loro.

David Watkins lavorerà quindi esclusivamente per Harry e Meghan.

«David è la persona perfetta per aiutarli in quello che vogliono fare - ha detto una fonte riferendosi ai duchi del Sussex - le sue incredibili abilità video e le foto visionarie sono già state ampiamente elogiate dai fan della coppia».

Il lavoro era stato pubblicizzato sul sito ufficiale della Royal Family, e nell'annuncio ci si riferiva a un impiego da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 17, per candidati che in grado di creare contenuti che «Saranno visualizzati da milioni di utenti in tutto il mondo».