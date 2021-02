Harry e Meghan rilasceranno la loro prima intervista da quando hanno lasciato la royal family a Oprah Winfrey: andrà in onda il mese prossimo

Il principe Harry e Meghan Markle romperanno il silenzio sulla loro vita nella prima intervista da quando hanno lasciato la royal family concedendo un'attesissima intervista a Oprah Winfrey.

La CBS, emittente radiotelevisiva americana, ha confermato che l'intervista andrà in onda il 7 marzo.

In una dichiarazione del canale televisivo si legge:

«Oprah Winfrey parlerà con Meghan, la duchessa del Sussex, in un'intervista ad ampio raggio che coprirà tutto, dall'entrare nella vita come un reale, al matrimonio, alla maternità, al loro lavoro filantropico, e a come sta gestendo la vita sotto un'intensa pressione pubblica».

«Successivamente, le due donne verrano raggiunte dal principe Harry per parlare del loro trasferimento negli Stati Uniti, e di speranze e sogni futuri per la loro famiglia».

Cosa dobbiamo aspettarci dall'intervista di Harry e Meghan con Oprah?

Considerando le dichiarazioni di CBS, sembrerebbe che Harry e Meghan siano pronti a parlare apertamente senza freni per la prima volta in assoluto.

Meghan racconterà dell'esperienza di sposarsi con un membro della famiglia reale più influente al mondo, e parlerà anche delle circostanze che hanno spinto lei e Harry a dimettersi l'anno scorso.

Secondo l'ex portavoce del palazzo Dickie Arbiter, i topic più difficili saranno quelli privati:

«I Sussex hanno un esercito di consulenti ben pagati, quindi andranno all'intervista molto preparati su cosa dire, ma dovranno stare attenti in particolare quando parleranno di loro figlio e del padre di Meghan».

Considerando l'ultima intervista di Harry e Meghan ci aspettiamo delle grandi rivelazioni.

L'ultima intervista dei Sussex infatti risale alla fine del loro tour in Sudafrica nell'ottobre 2019, ed è stata quella in cui Harry ha rivelato che lui e suo fratello William erano su strade diverse, mentre Meghan ha fatto intendere che la famiglia reale non le stava dando nessun supporto.

Per questo motivo, l'intervista bomba con Oprah è un campanello d'allarme per Buckingham Palace.

Tuttavia, alcuni dicono che è improbabile che il duca e la duchessa del Sussex rivelino tutti i dettagli della loro separazione dalla royal family per rispetto nei confronti della regina.

Non è noto se Harry e Meghan abbiano discusso dell'intervista televisiva con la regina.

Questo perché la coppia non è più obbligata a informare la casa reale dei suoi piani ora che sono membri non lavoratori della famiglia reale.