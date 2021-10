Secondo le indiscrezioni, i due si sono lasciati settimane fa, dopo che Yolanda Hadid ha accusato il partner della figlia, Zayn Malik, di averla aggredita

Gigi Hadid e Zayn Malik si sono lasciati.

Dopo settimane di rumors, la conferma riguardo la rottura della coppia è arrivata proprio dalla modella che ha rotto il silenzio sulla sua separazione dal fidanzato Zayn Malik.

In una dichiarazione rilasciata ieri, un rappresentante della Hadid ha dichiarato:

«Gigi è concentrata esclusivamente su sua figlia Khai e ciò che è meglio per lei. Chiede che sia rispettata la sua privacy durante questo periodo».

Pochi giorni prima, una fonte aveva detto a People che Gigi, 26 anni, e Zayn, 28, non si frequentano più:

«Non stanno più insieme da qualche settimana. Entrambi però vogliono essere buoni genitori».

Ecco perché Gigi Hadid e Zayn Malik si sono lasciati

Secondo le indiscrezioni, Gigi Hadid e Zayn Malik si sarebbero lasciati dopo che l'ex cantante dei One Direction è stato accusato di aver aggredito la madre della modella.

Yolanda Hadid, 57 anni, avrebbe infatti affermato di essere stata colpita dal partner di sua figlia, e starebbe considerando di sporgere denuncia.

Zayn ha sempre negato fermamente le accuse, affermando che il loro disaccordo era semplicemente uno scambio di «parole dure».

Il cantante ha detto a TMZ:

«Nego categoricamente di aver colpito Yolanda Hadid e per il bene di mia figlia mi rifiuto di fornire ulteriori dettagli.

Spero che Yolanda riconsideri le sue false accuse e decida di gestire questi problemi familiari in privato».

Sono emersi pochissimi dettagli su ciò che è accaduto esattamente, ma la questione resta estremamente delicata.

Una fonte però avrebbe affermato che questa potrebbe non essere la vera fine per la coppia, che si è separata e riconciliata più volte in passato. Questa infatti non è la prima volta che Gigi Hadid e Zayn Malik si lasciano.

I due, ultra riservati, hanno iniziato a frequentarsi nel novembre 2015, separandosi poi nel 2018. Tornati insieme verso la fine del 2019, hanno dato il benvenuto alla loro figlia, la piccola Khai, nell'autunno del 2020.

L'insider ha detto che «hanno bisogno di un po' di tempo separati» ma che quando si tratta di Gigi Hadid e Zayn Malik insieme «mai dire mai».