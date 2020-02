George Clooney e Amal Alamuddin stanno affrontando una crisi, ma non pensano al divorzio: sono scesi a compromessi per far funzionare il loro matrimonio

I rumors sul divorzio tra George e Amal Clooney si sono fatti recentemente sempre più intesi.

Secondo alcune indiscrezioni infatti la coppia sta discutendo molto ultimamente, soprattutto per il poco tempo che l'uno trova per l'altro.

E la goccia che potrebbe far traboccare il vaso è il disaccordo tra George e Amal se avere o no altri figli.

I tabloid descrivono la coppia come due navi che vanno in direzioni opposte. Alcuni dicono addirittura che George e Amal non si vedono da 120 giorni.

Ecco cosa c'è di vero, e cosa no.

(Continua sotto la foto)

Le cose tra George e Amal non stanno andando bene

«Si può dire che le cose sono tese tra di loro. Amal è molto concentrata sul suo lavoro come professore ospite alla Columbia University, mentre George prosegue sulla sua strada, passa tanto tempo con i suoi amici e lascia i bambini alla tata quando loro madre è al lavoro.

Nessuno dei due sembra essere contento dell'altro», riferisce una fonte al magazine neozelandese Woman’s Day.

È stato addirittura insinuato che la coppia viva vite separate in diversi paesi: a George piace trascorrere il suo tempo nella sua villa padronale sul Lago di Como, mentre Amal preferisce trascorrere le giornate nella loro casa in Gran Bretagna.

Nessuno dei due vuole il divorzio

Tuttavia, alcune fonti in precedenza avevano dichiarato al New Idea Magazine che George e Amal non stavano affatto prendendo in considerazione il divorzio.

Sebbene abbiano, presumibilmente, affrontato numerose sfide nel loro matrimonio, si dice che la coppia stia funzionando bene, grazie all'aiuto di alcune regole che mirano a far sentire George e Amal più rilassati e meno spinti a vivere le loro vite frenetiche e caotiche senza l'altro.

«Il divorzio non è un'opzione per nessuno dei due, quindi hanno voluto entrambi trovare un modo per far funzionare il matrimonio - avrebbe detto una fonte - Hanno imparato ad apprezzare il fatto che sono due persone molto diverse, ma invece di combattere o provare a imporre le proprie reciproche volontà, hanno trovato il modo di scendere a compromessi come è normale che sia in tutti i matrimoni».

Al momento, tra le infinte voci sul divorzio, si dice che George e Amal siano «in pace l'uno con l'altro».