Chiara Ferragni e Fedez hanno postato una stessa foto in cui risultano molto diversi, ma non c'entra Photoshop: c'è una spiegazione semplicissima

Chi segue Chiara Ferragni e Fedez su Instagram sa che spesso i due postano foto diverse di uno stesso momento.

O versioni diverse di una stessa foto.

Ora, mentre i due si trovano in viaggio in Oman, uno scatto in particolare ha colpito l'attenzione di chi ha l'occhio allenato.

Il primo a pubblicare è Fedez: lui e Chiara (in braccio) in primo piano davanti a una vista panoramica della piscina del The Chedi Muscat.

(Continua sotto la foto)

Qualche ora dopo tocca a Chiara Ferragni postare la stessa immagine di loro due nella piscina del The Chedi Muscat.

Peccato che, a parte l'editing cromatico diverso (ottenuto in postproduzione), lei e Fedez siano di dimensioni e proporzioni sensibilmente diverse rispetto alla versione di Fedez.

Mettendole a confronto è evidente che nella fotografia pubblicata dal cantante lui abbia le gambe molto più lunghe ed entrambi siano nettamente più sottili.

Photoshop?

In realtà no.

La foto con molta probabilità non è stata ritoccata da nessuno dei due, se non come dicevamo da un punto di vista cromatico e di luminosità, ma piuttosto scattata con due modalità differenti.

Normale per la foto postata da Chiara e grandangolare per quella di Fedez.

Con le recenti tecnologie i cellulari hanno introdotto lo scatto ultra wide, che permette di far stare 120° di panorama in un solo scatto.

Per forza di cose, gli estremi vengono leggermente deformati, con poche conseguenze per i paesaggi ma effetti ben visibili sulle persone.

E se questo rende sconsigliabile restare sui lati quando si scatta in orizzontale, permette di ottenere un effetto allungato se si fotografa in verticale e ci si posiziona nel mezzo dell'inquadratura in basso.

Come ben dimostrano le due foto dei Ferragnez.