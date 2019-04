Le due modelle sono state attaccate da alcuni utenti su intagram che hanno lasciato commenti omofobi. Ecco come hanno risposto Cara Delevingne e Ashley Benson

Normalmente Cara Delevingne e Ashley Benson tengono la loro relazione molto privata, ma se la situazione lo richiede - e cioè quando i troll di internet sorpassano il limite - le due modelle e attrici sono pronte a farsi avanti e difendersi a vicenda.

Questo è successo proprio in questi giorni, quando sia Ashley Benson che Cara Delevingne hanno deciso di seguire tutti i commenti ricevuti su Instagram per rispondere agli utenti omofobi che hanno deciso di denigrare pubblicamente la loro relazione proprio sul social in questione.

I commenti dei troll e le risposte

Secondo Us Weekly che ha gli screenshot dei commenti, un utente avrebbe scritto che Cara era «Davvero irrispettosa nei confronti di Ashley».

Un altro ha aggiunto: «Sono serio, tu devi stare lontano da quel diavolo e non tornare mai più. Sono sicuro che molti uomini forti e religiosi ti riporterebbero indietro nel tempo. Non sei così, non sei gay Ashley, ami gli uomini e ne hai bisogno».





Si tratta ovviamente di una cosa terribile da scrivere sul profilo di chiunque, e sia Ashley che Cara hanno deciso di non lasciare a questi troll di internet la possibilità di rovinare la loro relazione.

Ashley ha infatti commentato: «Dovete farvi gli affari vostri. Smettetela di inventare cose del genere».

E Cara ha aggiunto: «Sei disgustoso! Se hai un problema con il vero amore, allora vieni a dirmelo in faccia, invece che diffondere pateticamente odio attraverso Instagram».

E ancora: «Sono sinceramente dispiaciuta per entrambi i vostri commenti omofobi, chiaramente non siete felici nelle vostre vite e avete troppo tempo a disposizione per criticare quelle degli altri. Trovatevi un hobby che non implichi essere omofobico e odiare gli altri per la loro felicità».