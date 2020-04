Cameron Diaz si racconta e parla delle gioie di essere mamma, del lavoro e della sua vita in quarantena con il marito Benji Madden

Cameron Diaz e il marito Benji Madden hanno avuto la loro piccola Raddix il 30 dicembre scorso, ed entrambi non riescono a smettere di parlare della loro bambina.

Di questo lieto evento, l'attrice aveva già parlato sui social poco dopo il parto, ma ora - in queste giornate di quarantena - Cameron Diaz si è aperta al pubblico e ha raccontato com'è la sua vita da mamma.

In una diretta Instagram con l’amica Katherine Power (CEO di Who What Wear) ha svelato di amare il suo ruolo da mamma dicendo:

«Amo essere una madre, è la parte migliore della mia vita.

Sono grata e felice perché questa è la cosa migliore che mi sia capitata, e sono felice di condividerla con Benji perché entrambi ce la stiamo godendo molto».

Cameron Diaz ama così tanto fare la mamma che non vuole tornare a lavorare (per ora)

Se non fosse ancora chiaro, Cameron Diaz adora essere una mamma. E Benji Madden non è da meno.

Una fonte vicino alla coppia avrebbe detto a People che i due:

«Amano essere genitori. Questo è diventato il loro lavoro a tempo pieno e vogliono solo stare con la loro figlia. Non gli importa altro».

Al momento (e non solo per via del coronavirus) l'attrice ha deciso di rimanere lontana dal mondo del cinema per un po'.

Ha deciso di godersi a pieno la sua bambina e al tempo stesso di proteggerla dai paparazzi per darle la privacy necessaria per crescere.

In un'intervista con InStyle, Cameron Diaz aveva infatti detto che:

«Se ci penso, ho dedicato più della metà della mia vita al pubblico, e ora sento che è arrivato il momento di prendermi una bella pausa, del tempo per riorganizzarmi e scegliere se e come voglio tornare nel mondo di Hollywood».

E ancora:

«Non mi manca recitare. In questo momento mi sto concentrando sul mio benessere e quello della mia famiglia. Ma se mai deciderò di rientrare sarà per qualcosa di cui sono appassionata, qualcosa a cui tengo veramente».

Cosa fa in quarantena di Cameron Diaz

Nella chiacchierata su Instagram con Katherine Power, Cameron Diaz ha anche commentato la situazione attuale, raccontando come sta passando le sue giornate in quarantena.

«In qualche modo ho vissuto una vita in quarantena anche prima, perché ho una bambina di 3 mesi. Quindi la mia vita è completamente tranquilla e ferma da mesi e continuerà ad esserlo anche per i prossimi mesi».

E ancora:

«Prima potevo invitare le mie amiche a casa mia quando volevo, ora non vedo più nessuno. Ad ogni modo è piacevole, adoro essere in questa specie di bolla e nella comodità della mia casa con mio marito e mia figlia. D’altra parte è incredibile pensare come tutto il mondo sia bloccato in questa situazione».

E quando le viene chiesto come passa le giornate, Cameron Diaz risponde:

«Cerco sempre il modo di tenere la casa viva.

Cucino, pulisco, mi prendo cura di mia figlia.

Quando alla sera devo cucinare bevo un po’ di vino, e questo è il mio modo di rilassarmi.

Dopo facciamo un bagno alla nostra bambina e la mettiamo a letto, è Benji a occuparsi di questo, è bravissimo».