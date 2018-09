Bradley Cooper e Irina Shayk sono pazzamente innamorati e vogliono allargare la famiglia con un secondo figlio entro l'anno

Bradley Cooper non avrebbe mai pensato che avere una famiglia con la compagna Irina Shayk, 32 anni, potesse cambiare la sua visione della vita. E invece così è stato.

«Avere un figlio e una famiglia tutta mia - un miracolo e qualcosa che ho sempre sognato - credo mi abbia aperto ancora di più, e spinto a essere più presente come persona giorno dopo giorno». Parla così Cooper che, diventando padre, dice di essere riuscito a concentrasi anche meglio sul lavoro.

Racconta infatti che per la prima volta nella sua carriera è riuscito a concentrarsi su una sola cosa, e cioè con il film A Star is Born, invece di passare da un progetto all'altro come ha sempre fatto.

Merito della bellezza della modella russa Irina che gli ha fatto mettere la testa a posto? O si tratta invece di senso di responsabilità che viene quando si diventa padre?

Si può dire per certo che l'aver messo su famiglia ha giovato all'attore, tanto che adesso non vede l'ora di allargarla.



Lea, la prima figlia di Irina e Bradley

La coppia ha tenuto la prima gravidanza di Irina molto nascosta ai paparazzi al punto che la notizia della nascita della prima figlia è rimasta nascosta per ben due settimane: inizialmente del bambino non si è saputo niente, nemmeno il sesso, da poco reso noto.

Anche se la loro relazione e la loro vita privata è sempre tenuta lontana dai riflettori, c'è la certezza di un anello al dito della bellissima Irina, comparso poco prima della nascita di Lea.

In arrivo un secondo figlio

Sia Bradley che Irina vogliono avere un altro figlio.

«Bradley e Irina sperano di dare una sorellina o un fratellino a Lea l'anno prossimo - ha raccontato una fonte vicina alla coppia - La cosa buffa è che Bradley ha sempre detto che lui sarebbe felice con un'altra bambina, vorebbe che Lea avesse quel legame speciale che c'è tra sorella. Irina invece vorrebbe tanto avere un figlio maschio».

Per ora, la fonte dice che i due genitori se la stanno cavando alla grande dividendo il loro tempo tra Londra, Los Angeles e New York.

«Entrambi passano del tempo insieme alla loro figlia e sono davvero i genitori più amorevoli e calorosi che esistano».

Ma i due riescono a trovare anche del tempo per stare da soli:

«Escono insieme la sera per eccentrici appuntamenti e fanno tantissime cose romantice. La scintilla tra di loro è ancora molto forte, Bradley è pazzo di Irina, è follemente innamorato di lei».

E ancora: «Bradley è il tipo romantico, mentre è Irina quella che indossa i pantaloni nella relazione; si vede il suo carattere molto forte di donna indipendente».