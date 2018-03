Durante un party un'attrice ha morso Queen Bey sul volto: in rete è caccia alla colpevole



Qualcuno ha morso Beyoncé in faccia e a Hollywood è caccia all’attentatore al volto di Queen Bey.

La notizia ha già invaso i tabloid di mezzo mondo, dopo che l’attrice Tiffany Haddish ha raccontato del curioso episodio in un’intervista a GQ.

La star, però, non ha voluto svelare il nome della persona che ha rischiato di sfigurare la regina dell’R’n’B, limitandosi a dire che si tratta di un’altra attrice.

La versione è stata confermata anche da altri presenti e il mistero si infittisce.

Ecco cosa si sa finora.



Il primo incontro di Tiffany Haddidh e Beyoncé



Beyoncé e Jay-Z sono soliti organizzare party spericolati cui partecipa l’élite di Hollywood.

Ma a volte le cose sfuggono un po’ di mano, come successo in occasione della festa organizzata dalla coppia nel dicembre del 2017.



Tiffany Haddish ha raccontato di essersi ritrovata a quella festa e di aver conosciuto in quell’occasione Queen Bey (che si era pure presentata dicendo:

«Ciao, io sono Beyoncé», come se esistesse qualcuno sulla faccia della terra che non sappia chi è).

Poco dopo le due si sono scattate un selfie, con la cantante che ha acconsentito per evitare di dare di matto vedendo una donna che si avvicinava troppo a Jay-Z.



Il morso in faccia



«C’era questa attrice, che ne stava combinando di ogni», racconta la Haddish, che aggiunge che a un certo punto l’invitata ha «morso Beyoncé in faccia.

Beyoncé è corsa via verso Jay-Z dicendo: 'Jay, vieni qui! Questa put***a...' e sono andati insieme in fondo alla stanza.

Intanto un'amica di Beyoncé mi è passata vicino e mi ha detto: 'Ma ci puoi credere che questa ha appena morso Beyoncé?».

Tiffany Haddish, però, si è rifiutata di dire il nome della collega che ha avuto il coraggio di compiere il gesto.



L’enorme cuore di Beyoncé



Il racconto, piuttosto surreale, prosegue con la Haddish che racconta di come la donna continuasse a infastidire molti presenti, lei compresa.

«Sto per prendere a calci nel sedere qualcuno alla tua festa. Volevo solo avvisarti», avrebbe detto l’attrice a Beyoncé, che invece l’avrebbe invitata a lasciar perdere e divertirsi.



«Verso la fine della festa, ho trovato Beyoncé al bar - ha continuato Tiffany Haddish - quindi le ho chiesto: 'ti ha davvero morso? Stasera se la vedrà brutta".

E Bey: "Tiffany, no. Non dirlo, quella put***a è sotto l'influenza di droghe. Neanche ubriaca, drogata. Non è veramente così».



La conferma di Chrissy Teigen



Inutile dire che la notizia ha fatto subito il giro del web, coinvolgendo anche Chrissy Teigen.

La moglie di John Legend è intervenuta nel dibattito su Twitter, prima scrivendo di pensare di sapere di chi si trattasse, poi smentendo il suo presentimento.

Poche ore dopo però ha ammesso di aver scoperto chi sia la misteriosa attrice che ha morso Beyoncé, un’insospettabile a suo dire.

Intanto, il portavoce di Beyoncé ha preferito non commentare sostenendo di non essere al corrente della cosa.

I tanti misteri di casa Carter



Questo è solo l’ultimo di una serie di misteri che avvolge la luccicante vita di Beyoncé e Jay-Z.

La coppia negli anni ci ha abituato a diversi scoop, più o meno veri. Alcuni si sono diffusi per via delle loro stesse azioni o canzoni.



Per esempio, rimane ancora da scoprire chi sia la «Becky con i bei capelli» di cui Queen Bey parla in «Sorry» lamentandosi dei tradimenti del marito.



O ancora, cosa sia successo tra Jay-Z e Solange Knowles nel celebre ascensore dopo il Met Gala, di fronte a un’impassibile Beyoncé.