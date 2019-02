A quanto pare Angelina Jolie non ha preso bene la presenza di Brad Pitt al compleanno di Jennifer Aniston, ma ha un video inedito da usare contro di lui

Non ci coglie (troppo) di sorpresa la notizia che Angelina Jolie sia rimasta sconcertata e frustrata dalla notizia che Brad Pitt non solo ha partecipato al grande party per il cinquantesimo compleanno di Jennifer Aniston, ma le ha anche fatto un regalo misterioso.



Infatti, da quando Brad Pitt è stato avvistato alla festa di compleanno di Jennifer Aniston, nel weekend, si sono riaccese le voci che li vorrebbero in fase di riavvicinamento.

È stato confermato da fonti ritenute attendibili, che hanno parlato con PEOPLE e Entertainment Tonight, che l'ex coppia di Hollywood, divorziata da più di 10 anni, si è abbracciata e ha condiviso un breve scambio.

Nello specifico, Brad Pitt ha dato qualcosa a Jennifer Aniston - come è educazione che sia a una festa di compleanno.

Nonostante l'interazione tra i due attori non fosse molta, e le circostanze del regalo misterioso del tutto consone all'occasione, Angelina è arrabbiata.

Cosa pensa Angelina Jolie del riavvicinamento di Brad Pitt e Jennifer Aniston

Un insider ha raccontato a Hollywood Life: «Angelina è scioccata dal fatto che Brad sia andato alla festa di compleanno di Jennifer.

Sapeva che i due erano tornati in contatto, ma non si era resa conto di quanto si fossero riavvicinati di nuovo».

Ancora: «Questo ha suscitato molte emozioni difficili in Angelina, ma è forte e va avanti».

«Per quanto sia difficile per lei sapere che Brad e Jennifer abbiano riallacciato i rapporti, sa che non c'è nulla che lei possa fare al riguardo, ma sta scegliendo di non focalizzare la sua energia su questa cosa».

Il difficile rapporto tra Brad Pitt e Angelina Jolie

Nonostante siano passati un paio d'anni dal divorzio, la situazione tra Brad e Angelina è ancora tutt'oggi tesa come una corda di violino.

Le principali dispute che i due hanno avuto dopo il divorzio riguardano i figli e la loro custodia.

Nonostante a metà dicembre sia stato trovato un accordo firmato da entrambi, che ha fatto ottenere a Brad il diritto di passare più tempo con i figli anche se Angelina ha ancora la maggior parte della custodia, i problemi persistono.

Ora nuovi rumors sostengono che Angelina Jolie stia pianificando di far trapelare un video di un Pitt ubriaco perché l'attrice di Maleficient crede che questo sia il suo "asso nella manica" nella loro battaglia per la custodia.

Questo video mostrerebbe Brad Pitt, ubriaco, litigare ferocemente con il figlio maggiore Maddox.

«Da quando ha visto il video, Angie è stata tutte le notti a complottare, parlare con i suoi avvocati e prendere appunti.

È pronta a diffondere il video sui media per ottenere ciò che vuole.

Se questo video diventasse pubblico, schiaccerebbe definitivamente la carriera e la vita di Brad. Ma Angie è così fissata nel voler vincere questa battaglia legale, che non le importa» afferma una fonte.