Dal 13 al 20 luglio i vini della Franciacorta saranno i protagonisti di un’intera settimana di eventi sulle spiagge e nelle più belle località della Versilia. Ecco dove!

La Franciacorta Week sbarca in Versilia. E dopo il successo delle edizioni di Milano, New York e Tokyo, le bollicine lombarde conquistano le spiagge dorate della Toscana.

Per un’intera settimana, dal 13 luglio fino al 20 luglio, Forte dei Marmi, Marina di Pietrasanta, Viareggio, Seravezza e il Lido di Camaiore diventeranno il place to be per molti wine lovers.

Nei locali della Versilia, ristoranti, bagni e bar aderenti alla Franciacorta Week, andranno in scena degustazioni con i produttori e cene con menù creati ad hoc in abbinamento ai vini Franciacorta. Tanti gli appuntamenti in programma, l'elenco completo dei ristoranti è disponibile QUI.

Franciacorta in Versilia, al via una settimana di eventi

L’evento estivo Franciacorta Week Versilia sancisce la nuova partnership con Versilia Gourmet, la kermesse giunta quest’anno alla sua 11esima edizione, tutta dedicata alla ristorazione versiliese di eccellenza.

Ad anticipare il via ufficiale del Franciacorta Week Versilia, la serata di gala nello storico ristorante La Barca a Forte dei Marmi, durante la quale sono stati assegnati i premi Versilia Gourmet Franciacorta ai migliori ristoranti e chef del posto.

Ai tavoli, fra i 150/160 ospiti della serata, i più importanti ristoratori e chef stellati della zona, i personaggi del food di eccellenza, autorità e stampa specializzata.

I premi Versilia Gourmet Franciacorta

Quattro le categorie del premio: Miglior Chef, Migliore in Sala, Carriera, Ristorante dell’Anno a cui va la speciale scultura, con coltello e forchetta che si rincorrono a spirale, realizzata in marmo bianco di Carrara.

Da sei anni, poi, alle quattro sezioni si affianca il Premio Eccellenza Italiana, conferito quest'anno allo chef Mauro Uliassi, premiato da Silvano Brescianini, Presidente del Consorzio Franciacorta.

Affidato alla creatività dello chef Cristiano Tomei il menù della serata.

L’appuntamento è anche stato l’occasione per sfogliare in anteprima l’uscita in anteprima della Guida Ristoranti della Versilia e del giornale in formato tabloid Gusto Versilia, strumenti utilissimi per un’estate di gusto in Versilia.

La Franciacorta, terra del Franciacorta

Franciacorta è stato il primo vino italiano prodotto con il metodo della rifermentazione in bottiglia ad aver ottenuto nel 1995 la Denominazione di Origine Controllata e Garantita.

Oggi la parola Franciacorta identifica il territorio, il vino e il metodo di produzione, che risponde a rigide e scrupolose norme volte a certificare l’assoluta qualità di questo vino.

La Franciacorta è un’area tanto piccola nelle dimensioni quanto preziosa per la ricchezza che custodisce. Si estende per circa 200 chilometri quadrati e abbraccia 19 comuni della provincia di Brescia, in un capolavoro di dolci colline tappezzate di vigneti e coltivazioni di ulivi.

La Franciacorta di oggi sono le Corti Franche un tempo proprietà vitivinicole ecclesiastiche.Terre attorno al lago d'Iseo dove verso la fine del 1200 si stabilirono le prime piccole comunità di monaci benedettini, che in cambio del duro lavoro in vigna godevano dell'esenzione dei tributi imperiali richiesti altrove.

Le stesse zone che dalla fine dell'800 videro fiorire diversi cenacoli mondano-culturali nelle ville patrizie. E che, con le Novae Curtes, le nuove aziende agricole, hanno dato avvio alla più recente storia della vitivinicoltura franciacortina, oggi una delle realtà spumantistiche più famose d'Europa.