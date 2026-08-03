Il pilates ha un talento particolare nel rendere difficili i movimenti che sembrano quasi innocenti. Basta sdraiarsi sul tappetino, sollevare una gamba e disegnare un cerchio nell’aria per capire subito che il corpo ha molte più cose da coordinare di quanto la forma dell’esercizio lasci immaginare. È il caso dei leg circles, uno dei movimenti più classici del metodo, amatissimo dagli insegnanti perché lavora sul core profondo con quella precisione silenziosa che rende il Pilates così efficace. Il fascino dei leg circles nasce proprio da questo apparente contrasto tra semplicità e controllo. La gamba si muove, ma il vero lavoro avviene al centro del corpo. Addominali profondi e muscoli stabilizzatori devono mantenere il bacino fermo mentre l’anca accompagna il movimento circolare. Il risultato è un esercizio elegante nella forma e molto intelligente nella sostanza, ideale per chi vuole costruire forza senza trasformare l’allenamento in una prova di resistenza esasperata.

Perché i leg circles rafforzano il core

Il core, nel pilates, lavora come un centro di comando. Nei leg circles deve impedire al bacino di oscillare e alla schiena di perdere allineamento, mentre la gamba disegna cerchi controllati. Più il movimento diventa lento, più il corpo deve organizzarsi. Qui la forza arriva dalla qualità, dalla precisione e dalla capacità di mantenere una posizione stabile anche quando una parte del corpo si muove. Per questo l’esercizio risulta utile anche per migliorare la mobilità dell’anca. Il femore si muove dentro l’articolazione, mentre il busto resta ancorato al tappetino. Chi passa molte ore seduta può trovarlo particolarmente interessante, perché aiuta a risvegliare una zona spesso rigida e a rendere il movimento più fluido. La chiave sta nel ridurre l’ampiezza del cerchio quando il bacino inizia a muoversi, trasformando il gesto in una piccola lezione di controllo.

Come eseguire i pilates leg circles

Per eseguire i pilates leg circles, ci si sdraia supine sul tappetino, con le braccia distese ai lati e i palmi appoggiati a terra. Una gamba resta lunga sul mat, mentre l’altra sale verso il soffitto. Da qui si disegnano piccoli cerchi con la gamba sollevata, lasciando che il movimento parta dall’anca. Il bacino resta stabile e il respiro accompagna ogni giro, con un ritmo regolare che aiuta a mantenere il controllo.Il segreto è scegliere un cerchio gestibile. Un movimento più piccolo, eseguito bene, lavora molto più di un gesto ampio che fa perdere stabilità. Chi inizia può piegare la gamba appoggiata a terra per creare una base più sicura, mentre chi ha maggiore esperienza può allungare entrambe le gambe e rendere l’esercizio più intenso. I leg circles sembrano discreti, ma chiedono presenza assoluta. Proprio per questo funzionano così bene.