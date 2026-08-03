Le iconiche Arizona di Birkenstock si confermano le scarpe must-have dell’estate. Lasciatevi ispirare da questi look di street style per trovare nuovi modi di abbinarle all season long.

Non vediamo l’ora che arrivi il caldo per rispolverarle, ma dobbiamo ammetterlo: trovare nuovi modi di abbinarle senza cadere sempre negli stessi look comincia a essere complicato.

Anche voi siete le fan numero 1 delle Arizona di Birkenstock ma dopo averle indossate praticamente ogni giorno dall’inizio dell’estate, avete la sensazione di aver già esaurito le idee e di non sapere più come abbinarle?

Non temete, gli iconici sandali del brand tedesco, che già da un po’ di tempo figurano nella lista delle calzature must-have da avere assolutamente nella scarpiera, sono molto più versatili di quanto si possa pensare.

Dagli abbinamenti più casual a quelli più ricercati: le trend setter, con i loro outfit ad altissimo tasso di stile, ci dimostrano ogni giorno come queste calzature possano rivelarsi il perfetto passepartout estivo.

E che vogliate infilarle nella vostra valigia per il mare o sfoggiarle in città nelle giornate più afose, se siete in cerca di nuovi spunti su come indossare le Birkenstock Arizona nelle prossime settimane potete proprio ispirarvi ai loro look.

***Le scarpe preferite di Letizia di Spagna sono il must-have dell’estate da indossare ogni giorno***

5 idee dallo street style su come indossare le Birkenstock Arizona

Altro che “ugly shoes”! Al contrario di ciò che si pensa, gli iconici sandali con doppia fibbia e il plantare morbido possono completare anche gli outfit più chic. Un esempio? Con un paio di pantaloni blu con vita paperbag, una camicia in lino bianca dal fit oversize e una nuova it-bag da portare a mano possono fare cambiare idea anche alle più scettiche.

Un’altra combo da non sottovalutare per avere mise easy e chic senza bisogno di impegnarsi troppo? Servono solo una camicia azzurra, dei pantaloni in lino dalle silhouette fluide e le vostre Birkenstock Arizona preferite.

Se vi piacciono i look coordinati, nel tempo libero, o in generale nelle occasioni informali, potete abbinarle a un completo “camicia + bermuda” dai colori neutri.

Come indossare le Birkenstock Arizona in modo più femminile? Tutto quello che vi serve è uno chemisier a righe, meglio ancora se realizzato in tessuti freschi e leggeri come il cotone. Vi basterà una borsa a rete e i giusti occhi da sole per completare alla perfezione il vostro look.

E se nella cabina armadio avete un paio di Birkenstock Arizona in EVA, uno di quei modelli che avevate acquistato con l’idea di sfoggiarli in spiaggia, ecco un’idea per sfruttarli anche in città. Provateli con giusto un abito midi bianco le maniche a sbuffo (e se volete, stratificare il look aggiungendo un gilet giallo burro): otterrete la perfetta divisa estiva.

Foto: GettyImage