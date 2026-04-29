Il Lagree Fitness ha conquistato le star con la sua promessa di un corpo più tonico. Ma come funziona e quanto è davvero diverso dal pilates?

Michelle Obama e Kim Kardashian non condividono solo stylist e red carpet: condividono anche lo stesso allenamento. Si chiama Lagree Fitness, nasce a Los Angeles e oggi è arrivato pure a Milano.

Ma di cosa si tratta?

Gli esperti definiscono il Lagree Fitness come un “pilates potenziato”: stessa attenzione al controllo, ma con un extra di intensità che fa tremare i muscoli. Il metodo è già un cult tra le celeb perché è full body, a basso impatto sulle articolazioni e si incastra bene nelle agende più fitte. Ma che cosa c’è davvero dietro questo allenamento di cui tutti parlano?

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Cos’è il Lagree Fitness e perché viene chiamato Pilates potenziato

Il Lagree Fitness è un metodo di allenamento ideato dal trainer francese Sébastien Lagree, che ha preso il Pilates Reformer e lo ha trasformato in qualcosa di più intenso. L’idea è semplice: unire lavoro di forza, resistenza muscolare e controllo del core in un’unica seduta, senza rimbalzi né salti.

Si parla di allenamento ad alta intensità e basso impatto: movimenti lenti, controllati, eseguiti contro la resistenza di molle e carichi. L’obiettivo non è solo allungare e migliorare la postura, come nel Pilates classico, ma soprattutto scolpire e tonificare.

La filosofia delle tre S riassume bene la sensazione finale: Sweat, Shake & Sore. Cioè si suda, i muscoli tremano, il giorno dopo ci si sente belle indolenzite.

Il Megaformer, la macchina che allena tutto il corpo

Il cuore del Lagree è il Megaformer, evoluzione “hardcore” del Reformer. Immaginate due piattaforme fisse collegate da un carrello centrale che scorre su binari. Intorno, maniglie, cinghie, elastici e soprattutto molle che regolano la resistenza, con carichi che possono andare indicativamente dai 4 ai 20 chili.

Secondo gli esperti il Megaformer è studiato per far lavorare più gruppi muscolari insieme, sempre sotto tensione. I movimenti sono fluidi ma lenti, senza mai “scaricare” del tutto il peso: da qui i famosi tremori, che in realtà indicano che il muscolo sta lavorando in profondità.

Rispetto al Reformer tradizionale, il feeling è meno “terapeutico” e molto più allenante, con una componente cardio sorprendente pur senza correre o saltare.

Quali sono i benefici del Lagree Fitness?

La forza del Lagree è proprio l’effetto total body. In una sola lezione lavorate su core, gambe, glutei, braccia, spalle e schiena. Il risultato è un tono più uniforme, muscoli definiti ma non “gonfiati”.

Il grande focus sul core e sugli stabilizzatori migliora postura ed equilibrio, un tema caldo per chi passa molte ore seduta. Secondo gli esperti, inoltre, una sessione può arrivare a bruciare intorno alle 600 calorie, con un aumento del metabolismo che continua anche dopo l’allenamento. Ovviamente, sul dimagrimento entrano in gioco alimentazione e stile di vita: il Lagree aiuta, ma non fa magie da solo.

C’è poi il capitolo mente. L’intensità stimola il rilascio di endorfine, con un effetto evidente su stress e umore.

I movimenti lenti, il conteggio, l’attenzione costante all’equilibrio obbligano a stare nel corpo e a lasciare fuori, per un’ora, notifiche e pensieri a cascata. Una specie di pratica mind-body in versione turbo.

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A chi è adatto (e quando, invece, serve prudenza)

Il Lagree Fitness è pensato per essere modulabile: stesso Megaformer, ma carichi, appoggi e ampiezza dei movimenti cambiano in base al livello. Può funzionare per chi riparte dopo un periodo sedentario, per chi viene dal Pilates e vuole una sfida in più, per chi fa già pesi e cerca un lavoro diverso su core e stabilità.

È interessante anche dopo i 40 anni, quando la priorità diventa mantenere forza e massa muscolare senza stressare troppo le articolazioni.

Il basso impatto lo rende adatto a chi ha ginocchia o schiena “sensibili”, purché la situazione sia stabile e seguita dal medico. In presenza di problemi cardiaci non compensati, ernie discali in fase acuta, gravidanza a rischio o post-operatorio recente, gli specialisti di medicina dello sport raccomandano sempre un via libera dal medico di base prima di salire sul Megaformer.

La buona notizia è che non serve volare a Hollywood per provarlo: gli studi Lagree stanno nascendo anche in Italia, soprattutto nelle grandi città. L’importante è scegliere centri con classi piccole e istruttori certificati, pronti a correggervi e ad adattare ogni esercizio al vostro corpo, non il contrario.