Allenarsi in vacanza senza palestra: il metodo semplice per restare in forma anche in ferie
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità bastano circa 150 minuti di attività fisica moderata alla settimana per proteggere cuore, metabolismo e umore. Poi arriva agosto, chiudete la borsa della palestra e aprite la valigia: il rischio è di azzerare mesi di buona volontà in due settimane di aperitivi al tramonto.
La verità sta nel mezzo. Le vacanze servono a staccare, ma non per forza a fermarsi del tutto. Mantenere una routine fitness light, adattata al luogo e ai ritmi delle ferie, vi permette di tornare a casa leggere nella testa e nelle gambe, senza sensi di colpa.
Perché allenarsi in vacanza vi fa stare meglio
Un minimo di movimento regolare aiuta a gestire gli “strappi” a tavola, tiene sotto controllo il peso e preserva forza e resistenza costruite durante l’anno. Ma non è solo una questione di fisico.
Diversi studi mostrano che l’attività fisica costante migliora qualità del sonno, riduce lo stress e stabilizza l’umore. In vacanza, quando cambiano orari e abitudini, questo effetto è ancora più prezioso: vi svegliate con più energia e tollerate meglio lo zapping continuo tra spiaggia, visite e cene.
L’obiettivo, però, non è battere i vostri record. In ferie ha senso ridurre intensità o durata, mantenendo il gesto dell’allenarsi: 15-20 minuti ben fatti valgono più di un’ora che non farete mai.
Organizzarsi prima: la routine fitness in valigia
La costanza in vacanza comincia da come preparate i bagagli. Mettete in valigia almeno:
- un paio di scarpe da ginnastica leggere;
- due o tre completi traspiranti;
- un tappetino sottile o un telo antiscivolo.
Se avete spazio, aggiungete piccoli attrezzi ultracompatti. Le fasce elastiche di resistenza permettono di lavorare su gambe, glutei e braccia senza pesi. Gli sliders, i dischi da scivolamento, trasformano un semplice affondo in un esercizio intensissimo per core e gambe, occupando meno spazio di un paio di sandali.
Prima di partire, decidete il vostro “minimo sindacale”: per esempio, tre sessioni da 20 minuti a settimana oppure 15 minuti al giorno. Scegliete anche la fascia oraria più realistica. Per molte, la soluzione è puntare la sveglia 20-30 minuti prima, allenarsi in silenzio prima che il resto del gruppo si metta in moto e poi dedicarsi alla giornata senza più pensarci.
Sfruttare il tipo di vacanza per muoversi senza stress
Al mare potete trasformare il relax in movimento quasi senza accorgervene. Camminate a passo sostenuto lungo la battigia, meglio al mattino presto. In acqua alternate qualche vasca di nuoto a semplici esercizi in piedi, sfruttando la resistenza dell’acqua per gambe e braccia.
In montagna il trekking è il vostro cardio naturale. Scegliete escursioni alla vostra portata, curate ritmo e idratazione e, la sera, dedicate 10 minuti a mobilità e stretching per schiena, anche e polpacci. Bastano pochi esercizi a corpo libero in hotel o in rifugio per completare il lavoro.
Durante un city break o un viaggio on the road, la chiave è usare gli spostamenti come palestra. Muovetevi a piedi o in bicicletta tra un’attrazione e l’altra, preferite le scale agli ascensori, valutate un breve jogging per raggiungere un punto panoramico. Se le giornate sono pienissime, regalatevi un micro-allenamento di 10 minuti in camera, anche solo con squat, affondi e plank.
Workout lampo da 10-20 minuti da fare ovunque
Per non perdere tempo a pensare “che cosa faccio oggi”, arrivate con due o tre circuiti di allenamento già pronti.
Esempio di circuito base da 10 minuti per tutti i livelli:
- 30 secondi di squat;
- 30 secondi di piegamenti appoggiando le mani al letto o al muro;
- 30 secondi di affondi sul posto;
- 30 secondi di plank sugli avambracci;
- 30 secondi di marcia veloce sul posto o saltelli a basso impatto.
Ripetete il giro due volte, con 30 secondi di pausa tra un esercizio e l’altro.
Se avete un po’ più di allenamento, provate un circuito da 20 minuti a tempo: scegliete 5 esercizi (per esempio squat, affondi indietro, piegamenti, plank dinamico, jumping jack controllati). Eseguite ogni esercizio per 50 secondi con 10 secondi di pausa. Completate il circuito e ripetetelo per quattro giri. Potete farlo tre volte a settimana, alternandolo a giornate più leggere di sola camminata.
Caldo, stanchezza e senso di colpa: come gestirli
Con il caldo l’allenamento estivo va adattato. Lavorate all’aperto solo al mattino presto o la sera, evitando le ore centrali. Un’ora prima dell’allenamento rilassatevi e bevete uno-due bicchieri d’acqua; se pensate di muovervi per più di un’ora, valutate una bevanda sportiva poco zuccherata o una piccola barretta proteica.
Indossate abiti chiari e traspiranti e fermatevi subito se compaiono giramenti di testa, nausea o battito troppo accelerato. Nei giorni più afosi, riducete durata e intensità senza sensi di colpa: meglio un allenamento abbreviato che un colpo di calore.
Infine, se una giornata scappa via tra viaggi, cene e sonnellini, non vivetela come un fallimento. Compensate con più passi, qualche scala in più, un ballo in spiaggia. La vera vittoria, in vacanza, è tornare a casa con il ricordo di momenti belli e una routine di movimento ancora viva, anche se un po’ più morbida.
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